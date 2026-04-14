El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que el histórico mercado de La Marqueta, en East Harlem, será la primera sede del programa de supermercados municipales con el que busca frenar el aumento del costo de los alimentos en la ciudad.

El plan contempla la apertura de varios establecimientos a partir de 2027. La primera tienda abrirá ese año en una ubicación aún no revelada, mientras que el proyecto en La Marqueta, donde se hizo el anuncio, se desarrollará desde cero con una fecha estimada para 2029.

Durante la presentación, Mamdani subrayó el impacto que ha tenido la inflación en la vida diaria de los neoyorquinos. Según explicó, los precios de los alimentos han subido de forma sostenida desde la pandemia y, en la última década, el incremento ha superado ampliamente el promedio nacional.

La iniciativa contará con una inversión inicial de 70 millones de dólares. Bajo este modelo, el Ayuntamiento mantendrá la propiedad de los terrenos y asumirá costos fijos como el alquiler, con el objetivo de reducir los precios al consumidor.

El alcalde defendió la intervención pública en el sector. A su juicio, el control corporativo de la cadena de suministro ha encarecido productos básicos, lo que justifica la creación de una alternativa municipal.

Críticas del sector comercial

El anuncio ha generado rechazo entre dueños de bodegas y pequeños comercios. Estas organizaciones consideran injusto que se utilicen fondos públicos para crear una competencia directa que, además, operaría con ventajas que los negocios privados no tienen.

Los comerciantes advierten que el proyecto podría afectar la estabilidad de un sector que ya enfrenta dificultades por el aumento de costos y la presión económica en la ciudad.

En respuesta, Mamdani insistió en que el objetivo no es reemplazar a los pequeños negocios. Señaló que muchas bodegas dependen en gran medida de la venta de tabaco y lotería, productos que no estarán disponibles en los supermercados municipales.

El alcalde afirmó que estos nuevos espacios estarán enfocados en ofrecer alimentos frescos a precios accesibles, especialmente para comunidades que, según dijo, suelen quedar excluidas por los altos costos.

El plan prevé la apertura de al menos un supermercado municipal en cada uno de los cinco distritos de Nueva York antes de que finalice su mandato en 2029, en lo que representa una de sus apuestas más ambiciosas en política económica local.