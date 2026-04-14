La flota de grandes petroleros vinculados al Gobierno cubano permanece prácticamente inactiva desde hace más de tres meses, en medio del agravamiento de la crisis energética que enfrenta la isla.

Datos de seguimiento marítimo indican que los ocho principales buques cisterna utilizados en rutas internacionales no han registrado actividad relevante desde principios de año. Algunos incluso llevan más tiempo sin operar.

Según el experto Jorge Piñón, del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, esta paralización responde a dos factores clave. Por un lado, el riesgo de que los barcos sean confiscados por Estados Unidos debido a las sanciones. Por otro, la falta de divisas del Estado cubano para importar combustible.

La mayoría de estos petroleros se encuentra atracada en las bahías de Matanzas y Cienfuegos. En algunos casos, están siendo utilizados como almacenes flotantes, lo que refleja la limitada capacidad operativa actual.

Estos buques, con capacidad de hasta más de medio millón de barriles, han sido durante años esenciales para el abastecimiento de la isla. Tradicionalmente cubrían rutas desde Venezuela y México, los principales proveedores de crudo en distintos momentos.

Sin embargo, el flujo desde Venezuela se redujo progresivamente en los últimos años debido a la caída de su producción. México asumió parte del suministro desde 2023 mediante acuerdos bilaterales.

Aun así, la demanda energética de Cuba supera ampliamente su producción interna. La isla necesita más de 100.000 barriles diarios, pero solo produce alrededor de 40.000.

Este déficit ha contribuido directamente a los apagones que afectan al país desde 2024. Además, ha provocado una ralentización significativa de la economía, especialmente en el sector estatal.

La situación se ha agravado por el endurecimiento del bloqueo energético en los últimos meses. En conjunto, la economía cubana se ha contraído de forma sostenida en los últimos años.

En este contexto, la llegada de un nuevo petrolero ruso genera expectativas. El buque Universal navega actualmente hacia el Caribe, aunque sin destino oficial confirmado.

Expertos consideran probable que su destino sea Cuba. Sin embargo, advierten que este tipo de envíos tiene un impacto limitado y no resuelve la crisis estructural.

El último cargamento significativo llegó a finales de marzo a bordo del petrolero ruso Anatoli Kolodkin. Antes de eso, los envíos han sido esporádicos y de menor escala.

Aunque Rusia ha incrementado su apoyo, la magnitud de la crisis energética en la isla supera la capacidad de estos suministros puntuales.