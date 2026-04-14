Chevron prevé que el crudo venezolano llegue a representar hasta un 15 % de su capacidad de refinado en Estados Unidos, a medida que aumenta la producción en el país tras la flexibilización de sanciones por parte de Washington.

El volumen de petróleo venezolano procesado por la compañía se ha duplicado desde los cambios en la política estadounidense, según explicó un portavoz de la empresa. Este incremento responde a una mayor actividad en las operaciones conjuntas con PDVSA.

Actualmente, Chevron refina crudo venezolano en su planta de Pascagoula, en Misisipi, donde procesa unos 100.000 barriles diarios. La empresa espera ampliar pronto estas operaciones a su refinería en El Segundo, California, con una capacidad estimada de 50.000 barriles adicionales.

Chevron es la única gran petrolera estadounidense que ha mantenido presencia continua en Venezuela. Otras compañías abandonaron el país en 2007 tras los cambios en el modelo de participación impulsados por el gobierno venezolano.

En los últimos meses, el contexto ha cambiado. La flexibilización de sanciones y el impulso de Washington a la inversión energética han abierto nuevas oportunidades en el sector.

Empresas como ConocoPhillips y ExxonMobil han retomado contactos y enviado equipos de exploración, aunque Chevron mantiene ventaja por su operación activa en el país.

La compañía espera aumentar su producción en Venezuela en un 50 % en los próximos meses. Actualmente, las empresas mixtas en las que participa ya representan cerca de una cuarta parte de la producción nacional, que supera el millón de barriles diarios.

El nuevo escenario también permite que otras empresas estadounidenses compren crudo venezolano a través de intermediarios autorizados. Esto ha incrementado el flujo de petróleo hacia el mercado estadounidense.

Funcionarios de la Administración han señalado que el aumento de la oferta podría contribuir a aliviar los precios de la gasolina. Sin embargo, analistas advierten que el impacto será limitado en el corto plazo.

Expertos coinciden en que Venezuela necesitará años de inversión y miles de millones de dólares para recuperar los niveles de producción que alcanzó en el pasado. Mientras tanto, el país continúa intentando reactivar su industria petrolera en un entorno aún marcado por incertidumbre.