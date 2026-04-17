En esta edición, Coachella sin móviles aparece como tendencia entre las activaciones de marca. Por consiguiente, varias firmas apuestan por experiencias sin pantalla. Además, buscan recuperar lo presencial y lo tangible en el festival dominado por imágenes. Asimismo, la propuesta responde a una fatiga digital creciente entre asistentes.

Pinterest creó una instalación que exige dejar el teléfono. En ese espacio, los participantes hacen talleres manuales como pulseras y maquillaje creativo. Por tanto, la activación incluye una foto impresa que se envía por correo físico. No obstante, la intención es inspirar en el momento y no solo viralizar contenido.

La iniciativa responde a búsquedas crecientes por la estética análoga. Por consiguiente, la generación Z muestra interés por cámaras de rollo y referencias vintage. Además, Pinterest registró un alza en esas consultas y diseñó la activación en función de esa demanda. Asimismo, la experiencia pretende reconectar lo físico con lo emocional.

Sara Pollack, vicepresidenta de marketing de Pinterest, dijo que la idea es que la gente guarde su teléfono. Por tanto, la marca busca que los asistentes vivan el instante y encuentren inspiración real. Sin embargo, la activación también genera conversación en redes, lo que demuestra la paradoja del movimiento.

La viralidad de Coachella ha sido criticada por su superficialidad. Por consiguiente, la música compite con la imagen en plataformas digitales. No obstante, varios asistentes aseguran que van por la música y por la experiencia en vivo. Además, la moda y los outfits forman parte de la identidad del festival, pero no la reemplazan.

La modelo Gizele Oliveira dijo que asiste desde 2014 por la música. Asimismo, la creadora Luisa Piu señaló que cada persona tiene su razón para venir. Por tanto, la coexistencia entre lo análogo y lo digital se percibe como una elección deliberada de los asistentes. Además, las marcas exploran formatos que priorizan la presencia física.

Entre las acciones observadas están actividades sensoriales, fotografías impresas y espacios que prohíben móviles temporalmente. Asimismo, estas medidas pueden influir en futuras activaciones y en el consumo cultural en festivales. Por consiguiente, se abre paso una tendencia contraria a la sobreexposición digital y orientada a lo tangible.

En definitiva, Coachella sin móviles reafirma la búsqueda de experiencias analógicas en un festival dominado por redes. Por tanto, la propuesta impulsa la estética análoga y los talleres presenciales que reducen el uso de pantallas y fomentan la atención en el momento.