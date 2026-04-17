La historia de la insulina es uno de los ejemplos más impactantes de ética en la medicina moderna. En 1923, Frederick Banting y su equipo tomaron una decisión que sigue resonando más de un siglo después: vendieron la patente de la insulina por solo un dólar a la Universidad de Toronto.

En ese momento, la diabetes era una enfermedad prácticamente mortal. Antes del descubrimiento de la insulina, muchas personas, especialmente niños, no sobrevivían más que unos pocos años tras el diagnóstico. La llegada de este tratamiento cambió por completo ese panorama.

La historia de la insulina no solo destaca por su impacto científico, sino también por el principio que guió a sus creadores. Banting y sus colegas consideraban que su descubrimiento era demasiado importante como para convertirlo en una fuente de lucro personal. Su intención era clara: asegurar que el tratamiento estuviera disponible para todos los que lo necesitaran.

Al ceder la patente a la universidad por una suma simbólica, permitieron que la producción y distribución del medicamento se desarrollaran de forma más amplia. Este gesto facilitó que la insulina se fabricara a gran escala y llegara rápidamente a pacientes en distintas partes del mundo.

Con el paso del tiempo, la historia de la insulina se convirtió en un referente dentro del debate sobre el acceso a los medicamentos. Aunque hoy en día existen discusiones sobre el costo de este tratamiento en algunos países, el origen de la insulina recuerda un enfoque centrado en la vida humana por encima del beneficio económico.

El descubrimiento no solo marcó un avance médico, sino también un precedente ético. Demostró que la ciencia puede avanzar con un propósito claro: mejorar la calidad de vida sin barreras innecesarias.

Más de cien años después, millones de personas siguen dependiendo de este tratamiento para vivir. La decisión tomada en 1923 no solo salvó vidas en su momento, sino que continúa haciéndolo cada día.