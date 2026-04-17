No todos los días una corte declara oficialmente que una casa está embrujada. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió con una casa embrujada en Nueva York, ubicada en el tranquilo pueblo de Nyack, que terminó convirtiéndose en un caso legal único en la historia.

La historia comenzó con una vivienda victoriana que, a simple vista, parecía sacada de una postal. Elegante, bien cuidada y con ese encanto clásico que suele enamorar a cualquiera. Pero había un detalle que no aparecía en los anuncios inmobiliarios.

Una venta que terminó en los tribunales

En 1991, el caso Stambovsky contra Ackley llegó hasta la Corte Suprema de Nueva York. El comprador descubrió, después de cerrar el trato, que la casa tenía fama de estar embrujada. No era un rumor cualquiera. La propia propietaria había promovido esa historia durante años, incluso en medios de comunicación.

El problema fue que nunca mencionó ese detalle al vender la propiedad. El comprador, al enterarse, decidió demandar alegando que había sido engañado.

Lo que vino después es lo que convierte esta historia en algo realmente insólito. El tribunal falló a favor del comprador y dejó una frase que quedó para la historia: “Como cuestión de derecho, la casa está embrujada”.

Una decisión legal fuera de lo común

La corte no estaba diciendo que los fantasmas fueran reales en términos científicos. Lo que reconocía era que, debido a la reputación pública creada por la dueña, la casa ya estaba marcada como embrujada en la percepción colectiva.

En otras palabras, ese “detalle” afectaba directamente el valor de la propiedad y debía haber sido revelado. Desde ese momento, la casa embrujada en Nueva York pasó a ser el primer caso en el país donde lo paranormal tuvo peso legal.

Este fallo también cambió la forma en que se manejan ciertas ventas inmobiliarias, obligando a mayor transparencia cuando existe información que podría influir en la decisión de un comprador.

Un ícono local con historia propia

Ubicada en Nyack, esta casa no solo es famosa por el caso judicial, sino también por su presencia en la comunidad. Para muchos residentes, es parte del folklore local, una mezcla de historia, arquitectura y misterio.

Más allá de creer o no en fantasmas, la casa representa algo curioso. No fue un investigador paranormal quien la hizo famosa, sino un juez.

Hoy sigue siendo una de las historias más extrañas del mercado inmobiliario en Estados Unidos. Porque comprar una casa puede traer sorpresas, pero pocas veces una corte te advierte oficialmente que podría estar habitada por algo más.