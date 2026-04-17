El risotto de mariscos no es un plato rápido ni busca serlo. Se construye con paciencia, con atención constante y con una lógica clara: cada cucharón de caldo transforma el arroz poco a poco. En ese proceso está todo.

A diferencia de otras preparaciones, aquí no se abandona la olla. Se remueve, se observa, se ajusta. Los mariscos, por su parte, no necesitan protagonismo excesivo. Lo importante es que acompañen sin romper la textura cremosa que define el plato.

Para lograrlo en casa, lo esencial no es complicarse, sino respetar el ritmo.

Ingredientes

1 1/2 tazas de arroz arborio

300 g de camarones limpios

200 g de calamares en rodajas

200 g de mejillones limpios

1 litro de caldo de pescado caliente

1/2 taza de vino blanco seco

1/2 cebolla finamente picada

2 dientes de ajo picados

3 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharadas de mantequilla

1/4 taza de queso parmesano rallado

Sal y pimienta al gusto

Perejil fresco picado

Preparación

Primero, calienta el caldo de pescado y mantenlo a fuego bajo. Debe estar caliente en todo momento.

Mientras tanto, en una sartén amplia o una olla baja, añade el aceite de oliva y sofríe la cebolla a fuego medio hasta que esté suave. Luego, incorpora el ajo y cocina unos segundos.

A continuación, agrega el arroz y remueve durante un par de minutos. Este paso ayuda a sellar el grano y prepara la base del risotto.

Después, vierte el vino blanco y deja que se evapore casi por completo. En ese punto comienza el proceso clave.

Empieza a añadir el caldo caliente, un cucharón a la vez. Remueve con frecuencia y espera a que el líquido se absorba antes de agregar más. Este proceso toma entre 18 y 20 minutos.

Cuando el arroz esté casi en su punto, incorpora los camarones, los calamares y los mejillones. Cocina unos minutos hasta que los mariscos estén listos, sin sobrecocerlos.

Finalmente, añade la mantequilla y el queso parmesano. Mezcla para lograr una textura cremosa y ajusta la sal y la pimienta. Termina con perejil fresco.

Consejos útiles

No dejes de remover por largos periodos. No es necesario obsesionarse, pero sí mantener el movimiento.

El caldo debe estar caliente. Si está frío, interrumpe la cocción del arroz.

No sobrecocines los mariscos. Se vuelven duros y arruinan el plato.

El risotto no debe quedar seco ni líquido. Debe fluir ligeramente al moverlo.

Servido al momento, el risotto de mariscos tiene una textura que no espera. Es cremoso sin crema, intenso sin exceso. No admite prisa ni distracciones, pero cuando se hace bien, lo compensa sin esfuerzo.