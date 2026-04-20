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Dormir mal una sola noche puede afectar tu toma de decisiones

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© Tero Vesalainen | Dreamstime.com

Dormir mal no solo te deja cansado al día siguiente. También puede cambiar la forma en que tomas decisiones. Diversos estudios en neurociencia han demostrado que dormir mal decisiones están directamente relacionados, incluso después de una sola noche de mal descanso.

Cuando el cuerpo no duerme lo suficiente, el cerebro pierde parte de su capacidad para regular impulsos. En particular, la corteza prefrontal, que es la encargada del pensamiento racional y el control, se vuelve menos activa. Al mismo tiempo, regiones más emocionales, como la amígdala, pueden reaccionar de forma más intensa.

Este desequilibrio explica por qué, después de dormir poco, las personas tienden a actuar de manera más impulsiva. Se toman decisiones más rápidas, pero menos analizadas. También aumenta la tendencia a asumir riesgos o a reaccionar emocionalmente ante situaciones cotidianas.

El vínculo entre dormir mal decisiones no es solo una percepción. Investigaciones han encontrado que incluso una sola noche de sueño insuficiente puede afectar la capacidad de evaluar consecuencias. Esto puede influir desde elecciones simples, como qué comer, hasta decisiones más importantes en el trabajo o las relaciones personales.

Además, la falta de sueño también afecta la memoria y la concentración. Esto reduce la capacidad de procesar información de manera clara, lo que complica aún más la toma de decisiones racionales.

Con el tiempo, si el mal descanso se vuelve constante, estos efectos pueden acumularse. La impulsividad puede aumentar y la capacidad de autocontrol disminuir, lo que impacta directamente en la calidad de vida.

La buena noticia es que el cerebro también responde rápidamente a la recuperación del sueño. Dormir bien de forma regular ayuda a restablecer el equilibrio entre las áreas emocionales y racionales.

El mensaje es simple, aunque a muchos no les guste. Dormir no es un lujo ni una pérdida de tiempo. Es una herramienta básica para pensar mejor, decidir mejor y mantener el control en el día a día.

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