El impacto de la alimentación en la salud reproductiva vuelve a estar en el centro del debate. Un nuevo estudio sugiere que los alimentos ultraprocesados fertilidad podrían estar más relacionados de lo que se pensaba, especialmente en los hombres y en las primeras etapas del embarazo.

La investigación, liderada por la Universidad Erasmus de Rotterdam y publicada en la revista Human Reproduction, analizó a más de 800 mujeres y 650 hombres antes de la concepción y durante el inicio del embarazo. El objetivo era entender cómo los hábitos alimenticios influyen en la fertilidad y en el desarrollo temprano del embrión.

Los alimentos ultraprocesados fertilidad han sido objeto de creciente preocupación en los últimos años. Se trata de productos industriales con altos niveles de azúcares añadidos, grasas poco saludables, sal y aditivos, y con bajo contenido de nutrientes esenciales como fibra y vitaminas.

Los resultados mostraron diferencias importantes entre hombres y mujeres. En el caso masculino, un mayor consumo de estos alimentos se asoció con una menor fertilidad y con un tiempo más prolongado para lograr el embarazo. Es decir, las parejas tardaban más en concebir cuando los hombres tenían una dieta rica en ultraprocesados.

En las mujeres, la relación no fue tan directa en términos de fertilidad. Sin embargo, sí se observaron efectos en el desarrollo del embrión. Aquellas con mayor consumo de ultraprocesados presentaron un crecimiento embrionario ligeramente más lento y un tamaño menor del saco vitelino en las primeras semanas de gestación.

Este detalle no es menor. El saco vitelino cumple una función esencial en el desarrollo temprano del embrión, y alteraciones en su tamaño se han vinculado con un mayor riesgo de complicaciones, como aborto espontáneo o parto prematuro.

Además, los investigadores recordaron que un crecimiento embrionario más lento en el primer trimestre puede estar relacionado con bajo peso al nacer y con problemas cardiovasculares en la infancia.

Aunque el estudio es de tipo observacional y no establece una relación directa de causa y efecto, los expertos consideran que los hallazgos son relevantes. Plantean la necesidad de prestar más atención a la dieta antes de la concepción, tanto en hombres como en mujeres, un aspecto que tradicionalmente se ha centrado casi exclusivamente en la salud materna.

Reducir el consumo de alimentos ultraprocesados fertilidad podría ser una medida sencilla con beneficios potenciales para quienes buscan concebir. La evidencia aún está en desarrollo, pero el mensaje es claro: lo que se come antes del embarazo también puede influir en lo que viene después.

Cada vez más estudios apuntan en la misma dirección. La alimentación no solo impacta el bienestar diario, también puede jugar un papel clave en el inicio de la vida.