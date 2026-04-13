Britney Spears ha dado un paso importante en medio de un momento complicado de su vida. La cantante ingresó voluntariamente en un centro de rehabilitación, según confirmó su entorno, apenas cinco semanas después de ser detenida en California por conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias.

La decisión, tomada el pasado domingo, ha sido descrita por personas cercanas como un intento de priorizar su bienestar personal y comenzar un proceso de recuperación que consideran necesario desde hace tiempo.

Un episodio que encendió las alarmas

El arresto ocurrió el 4 de marzo en el condado de Ventura, cuando agentes detectaron un comportamiento errático al volante. Tras realizar pruebas para determinar su estado, Spears fue detenida y posteriormente liberada horas después.

La artista deberá comparecer ante un juez el próximo 4 de mayo por este incidente.

Su propio equipo calificó lo ocurrido como “completamente inexcusable”, dejando claro que el episodio marcó un punto de inflexión en la situación.

Impacto personal y familiar

Fuentes cercanas aseguran que Spears se mostró afectada y arrepentida, especialmente por el impacto que el incidente pudiera tener en sus hijos.

En un comunicado, un representante de la cantante señaló que ella está dispuesta a asumir las consecuencias legales y a tomar las medidas necesarias para mejorar su situación. También se indicó que su entorno cercano está trabajando en un plan para apoyar su estabilidad y recuperación.

Un historial bajo la lupa pública

La vida personal de Spears ha estado durante años bajo intensa atención mediática. En 2021, logró poner fin a la tutela legal que ejercía su padre, un proceso que generó un amplio movimiento de apoyo público.

Sin embargo, su actividad en redes sociales y algunos episodios recientes han generado preocupación entre seguidores y personas cercanas.

En 2025, su exmarido Kevin Federline ya había expresado inquietud por su estado, señalando que era momento de prestar atención a su comportamiento.

Un paso hacia la recuperación

El ingreso en rehabilitación recuerda etapas difíciles del pasado, como su estancia en centros de tratamiento en 2007 y 2008. Pero esta vez, el hecho de que la decisión haya sido voluntaria marca una diferencia importante.

Ahora, el foco está en su recuperación. Y aunque el camino no suele ser rápido ni fácil, este tipo de decisiones suelen ser el inicio de algo que, con suerte, termina mejor de lo que empezó.