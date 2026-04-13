Kany García se prepara para uno de los momentos más ambiciosos de su carrera. La cantautora puertorriqueña anunció oficialmente su gira mundial “Puerta Abierta”, un recorrido que incluirá 76 conciertos y que comenzará este viernes en México.

El país azteca será el punto fuerte del tour, con un total de 19 presentaciones en distintas ciudades, consolidándose como el mercado más importante dentro de esta gira. Le siguen Estados Unidos, Colombia y España como los territorios con mayor número de fechas.

Un recorrido global

El tour llevará a la artista por gran parte de América Latina y Europa, con paradas en países como Perú, Chile, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Uruguay, Argentina, Paraguay, Honduras, El Salvador y Guatemala.

En el continente europeo, también visitará Italia, Suiza, Francia y Reino Unido, ampliando aún más su alcance internacional.

Tras esta primera etapa, la gira continuará en Estados Unidos y Canadá a partir de septiembre, antes de regresar nuevamente a México y concluir el 4 de diciembre en San Juan, Puerto Rico, en lo que promete ser un cierre emocional en casa.

Un álbum con raíces personales

El anuncio de la gira llega pocos días después del lanzamiento de su más reciente álbum, también titulado “Puerta Abierta”, un proyecto que conecta profundamente con sus orígenes.

La artista ha explicado que este disco representa un proceso de introspección, en el que exploró su historia personal y su evolución musical.

El álbum está compuesto por once temas que evocan su infancia en Puerto Rico, con una fuerte presencia de sonidos tradicionales e instrumentos campesinos. A esto se suman influencias de géneros como la cumbia, las rancheras, el merengue y la bachata.

Uno de los momentos destacados del disco es su colaboración con Juan Luis Guerra, que refuerza ese vínculo con la música caribeña.

Un nuevo capítulo en su carrera

Con siete Latin Grammys en su trayectoria, Kany García sigue apostando por una propuesta artística que mezcla lo íntimo con lo universal.

Esta gira no solo representa una expansión de su alcance global, sino también una forma de llevar al escenario un proyecto que, según sus propias palabras, ha sido uno de los más personales de su carrera.

Y sí, 76 fechas no son un tour, son prácticamente una mudanza con micrófono incluida. Pero si algo ha dejado claro Kany, es que cuando conecta con su historia, también conecta con medio mundo.