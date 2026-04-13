Stephen Curry sigue siendo el rostro más comercial de la NBA. El base de los Golden State Warriors encabezó la lista de camisetas más vendidas al final de la temporada regular, superando a Luka Doncic, quien ocupa el segundo lugar.

La clasificación, publicada por la liga con datos de ventas oficiales, confirma que Curry mantiene su impacto dentro y fuera de la cancha, consolidando su popularidad global.

Doncic se mantiene en la pelea

Luka Doncic, ahora con Los Angeles Lakers, continúa como uno de los jugadores más atractivos para los aficionados. Aunque lideró la lista al final de la temporada pasada, en esta ocasión quedó por detrás de Curry, aunque sin perder protagonismo.

Su presencia en una franquicia como los Lakers ha reforzado aún más su visibilidad, algo que se refleja claramente en las ventas.

Nuevas caras y nombres consolidados

El tercer puesto lo ocupa Jalen Brunson, figura clave de los New York Knicks, seguido por Victor Wembanyama y LeBron James, quien sigue demostrando que su marca personal sigue intacta a pesar del paso del tiempo.

También aparecen nombres como Anthony Edwards y Shai Gilgeous-Alexander, este último reconocido como el Jugador Más Valioso de la temporada.

El peso de la nueva generación

Uno de los datos más llamativos es la fuerte presencia de jugadores jóvenes. Seis de los más vendidos tienen 25 años o menos, lo que refleja un cambio generacional claro en la liga.

Entre ellos destacan Cooper Flagg, Tyrese Maxey, Cade Cunningham y LaMelo Ball, todos con un creciente impacto tanto en el juego como en el mercado.

Equipos que también dominan

En cuanto a ventas por franquicia, los New York Knicks lideran el ranking de productos oficiales, seguidos por Los Angeles Lakers y los Boston Celtics.

Esto confirma que, más allá de los jugadores, ciertas marcas dentro de la NBA siguen teniendo un peso enorme en el consumo.

Con la mira en los playoffs

La publicación de esta lista llega justo antes del inicio de la postemporada, donde los equipos clasificados del séptimo al décimo lugar lucharán por los últimos cupos a los playoffs.

Y sí, mientras algunos pelean por el campeonato, otros ya ganaron otra batalla. La de vender más camisetas que nadie. Porque en la NBA, el negocio nunca descansa.