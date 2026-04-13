El futbolista del Flamengo Jorginho decidió dar un paso atrás y aclarar sus declaraciones sobre el incidente ocurrido en Brasil con un guardia de seguridad que inicialmente vinculó a la cantante Chappell Roan.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el jugador calificó lo sucedido como un malentendido y reconoció que reaccionó basándose en información incompleta.

Una reacción en defensa de su familia

Jorginho explicó que su primera reacción estuvo motivada por la preocupación tras conocer que su esposa y su hijastra de 11 años habrían sido abordadas de manera intimidante por un hombre adulto en un hotel de São Paulo.

“Reaccioné como lo haría cualquier padre”, expresó, dejando claro que su prioridad fue proteger a su familia en ese momento.

Inicialmente, el futbolista había denunciado que el comportamiento del guardia fue agresivo y que la menor quedó muy afectada por la situación.

Nueva información cambia la versión

Con el paso de los días, el jugador indicó que tuvo acceso a nueva información que modificó su comprensión de lo ocurrido.

Según explicó, Chappell Roan no tenía conocimiento del incidente ni había ordenado que alguien se acercara a su familia. La cantante, además, se comunicó de forma privada con su entorno para expresar comprensión por lo sucedido.

También se confirmó que el guardia involucrado no formaba parte del equipo de seguridad de la artista, sino que trabajaba para otra persona.

Responsabilidad y cierre del caso

El propio guardia, Pascal Duvier, asumió la responsabilidad por el encuentro y aclaró que actuaba por cuenta de un tercero.

A pesar de que Jorginho señaló que sigue sin entender qué motivó la intervención del hombre, consideró importante rectificar públicamente.

“Es importante que esto se aclare de forma justa y precisa”, afirmó, mostrando además su pesar por el impacto que la situación tuvo tanto en la cantante como en su propia familia.

El futbolista cerró el tema asegurando que, por su parte, el asunto queda resuelto.

Más allá del incidente, el caso deja una lección bastante obvia que igual a veces se nos escapa: en la era de las redes, una reacción rápida puede volverse un problema enorme antes de que aparezcan todos los hechos.