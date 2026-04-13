La enfermedad de Huntington ha sido durante años uno de los trastornos neurológicos más difíciles de entender. Ahora, un nuevo estudio ha logrado identificar cómo se propaga dentro del cerebro, un hallazgo que podría cambiar el rumbo de futuras investigaciones y tratamientos.

La enfermedad de Huntington está causada por una proteína tóxica que se acumula en las neuronas hasta destruirlas. Los científicos sabían que esta proteína podía pasar de una célula a otra, pero el mecanismo exacto seguía siendo un misterio. Ese vacío acaba de llenarse.

Un “puente” directo entre células

Investigadores descubrieron que las células cerebrales utilizan unas estructuras microscópicas llamadas nanotubos de túnel para transferir material entre ellas. Estos pequeños conductos actúan como conexiones físicas que permiten el paso directo de proteínas.

En el caso de la enfermedad de Huntington, estos nanotubos funcionan como rutas de propagación de la proteína dañina. En lugar de dispersarse de forma aleatoria, la sustancia tóxica viaja de una neurona a otra de manera directa y eficiente.

El estudio también identificó un elemento clave en este proceso: la proteína Rhes. Esta no solo es tóxica por sí misma, sino que además facilita la creación de estos canales de transmisión.

La clave está en otra proteína

Los científicos encontraron que Rhes trabaja junto a una proteína llamada SLC4A7. Esta última, conocida por regular el equilibrio químico dentro de las células, también participa en la formación de los nanotubos.

Cuando ambas proteínas interactúan, se crean estructuras que funcionan como verdaderas autopistas para la propagación del daño. Esto explica por qué la enfermedad de Huntington avanza progresivamente en el cerebro.

Lo más relevante es que, al bloquear SLC4A7, los nanotubos dejan de formarse. En experimentos con ratones, esto redujo de forma significativa la propagación de la proteína tóxica entre neuronas.

Una nueva esperanza para frenar la enfermedad

Este descubrimiento cambia la forma de entender la enfermedad de Huntington. En lugar de centrarse solo en la proteína dañina, ahora se puede atacar el mecanismo que permite su expansión.

Los resultados sugieren que interrumpir esta vía podría ralentizar la progresión de la enfermedad, limitando el daño antes de que se extienda por el cerebro. Aunque todavía se trata de investigación en etapas tempranas, abre la puerta a nuevos enfoques terapéuticos.

Además, los nanotubos de túnel también están implicados en otras enfermedades, como algunos tipos de cáncer, lo que amplía aún más el impacto potencial de este hallazgo.

La enfermedad de Huntington sigue siendo incurable, pero entender cómo se mueve dentro del cerebro acerca a la ciencia un paso más a frenarla. A veces, el avance no está en eliminar el problema, sino en impedir que se propague.