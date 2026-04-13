Karol G no solo subió al escenario principal de Coachella, lo convirtió en una celebración de identidad latina frente a miles de personas. La artista colombiana hizo historia al convertirse en la primera mujer latina en encabezar el festival, con un espectáculo cargado de energía, sensualidad y mensajes claros sobre orgullo cultural.

Ante una multitud que ondeaba banderas de distintos países, Carolina Giraldo Navarro dejó claro que este logro no es individual. “Esto no se trata solo de mí, sino de mi comunidad latina”, expresó visiblemente emocionada.

Un show que mezcla fuerza, historia y cultura

El espectáculo comenzó con retraso, pero cuando arrancó, nadie estaba pensando en el reloj. Un video introductorio presentó la historia de una figura femenina que recupera su poder, marcando el tono de una presentación centrada en fuerza e identidad.

El escenario, diseñado como una caverna iluminada con neón, sirvió de fondo para abrir con “Latina Forever”, desatando una primera parte dominada por el reguetón clásico y coreografías intensas.

Mariah Angeliq apareció como primera invitada para interpretar “El Makinon”, mientras el público ya estaba completamente entregado.

Un recorrido musical con identidad latina

El show evolucionó hacia sonidos más tropicales y retro con temas recientes como “Tropicoqueta” y “Papacito”, mostrando otra faceta artística de la cantante.

Uno de los momentos más simbólicos llegó con el homenaje a México, donde Karol G interpretó junto a un mariachi “Ese hombre es malo”. Poco después, Becky G se sumó al escenario para cantar “MAMIII” y lanzar un mensaje directo: “¡Arriba los inmigrantes!”.

La lista de invitados siguió creciendo con Wisin, que convirtió el festival en una fiesta de reguetón con clásicos como “Rakata”, y con Greg Gonzalez, quien aportó un momento más íntimo con una canción inédita cargada de emoción.

Un cierre a lo grande

La artista también rindió tributo a figuras clave de la música latina al incluir fragmentos de temas icónicos como “Mi tierra”, de Gloria Estefan, conectando con la nostalgia de millones de migrantes.

El cierre con “Provenza” y un espectáculo de fuegos artificiales dejó claro que no fue solo un concierto, fue una declaración.

Un festival dominado por la electrónica

Más allá del protagonismo de Karol G, la jornada también reflejó una fuerte presencia de la música electrónica. Fatboy Slim ofreció un set extendido que mantuvo al público bailando durante horas, mientras Major Lazer encendió el escenario principal con invitados como M.I.A.

En el lado del rock, Iggy Pop demostró que la energía no tiene edad, con una actuación intensa que conectó distintas generaciones.

Coachella repetirá su cartel el próximo fin de semana, pero lo que pasó este domingo ya quedó marcado. Karol G no solo hizo historia, dejó claro que la música latina ya no está pidiendo espacio. Está ocupándolo.