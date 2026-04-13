Hay preparaciones que transforman por completo un ingrediente sencillo. El bagre al horno es una de ellas. En muchas cocinas asiáticas, el pescado se trata con respeto, pero también con intensidad. No se esconde su sabor, se realza con salsas, hierbas frescas y un equilibrio claro entre lo salado, lo ácido y lo aromático.

Este tipo de plato no depende de técnicas complicadas. Lo importante es cómo se construye el sabor alrededor del pescado. El horno hace su parte, pero la mezcla de ajo, hierbas y salsa es lo que define el resultado.

Para hacerlo en casa, basta con prestar atención a los tiempos y no sobrecocinar el pescado.

Ingredientes

2 filetes de bagre o un bagre entero limpio

3 dientes de ajo picados

2 cucharadas de salsa de soya

1 cucharada de salsa de pescado opcional

1 cucharada de azúcar

1 cucharada de jugo de limón o lima

2 cucharadas de aceite vegetal o de oliva

1 chile rojo en rodajas

2 cebollines en tiras

1/4 taza de cilantro fresco

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Primero, precalienta el horno a 180°C. Mientras tanto, limpia y seca bien el pescado.

Luego, en un recipiente, mezcla el ajo, la salsa de soya, la salsa de pescado, el azúcar, el jugo de limón y el aceite. Esta mezcla será la base del sabor.

A continuación, coloca el pescado en una bandeja para horno y cúbrelo con la marinada. Deja reposar unos minutos para que absorba parte del sabor.

Después, lleva al horno y cocina entre 20 y 25 minutos, dependiendo del tamaño. El pescado debe quedar firme, pero aún jugoso.

En los últimos minutos, añade el chile y parte del cebollín para que se integren sin perder frescura.

Finalmente, retira del horno y termina con cilantro fresco y el resto del cebollín por encima.

Consejos útiles

No sobrecocines el bagre. Se seca rápido y pierde su textura.

La salsa de pescado es opcional, pero aporta profundidad.

Puedes servirlo con arroz blanco o fideos de arroz para completar el plato.

Si quieres más intensidad, añade unas gotas extra de limón al final.

Servido caliente, este bagre al horno tiene una presencia distinta. No es pesado, pero tampoco pasa desapercibido. La salsa se mezcla con el pescado y cada bocado mantiene ese equilibrio entre lo fresco y lo intenso. Es un plato sencillo, pero bien pensado, que cambia completamente según cómo se sirva y con qué se acompañe.