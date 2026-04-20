Hay brownies que cumplen y otros que se convierten en referencia. Los brownies densos pertenecen a ese segundo grupo. No buscan ligereza ni volumen. Su atractivo está en la textura, en ese punto donde el interior se mantiene húmedo y el sabor a chocolate se siente sin distracciones.
La clave no está en técnicas complicadas, sino en equilibrio. La cantidad de azúcar influye en la superficie brillante, la grasa aporta estructura y el tiempo en el horno define todo. Unos minutos de más pueden cambiar por completo el resultado.
Para lograrlos en casa, lo importante es respetar la mezcla y no forzar el proceso.
Ingredientes
- 200 g de chocolate oscuro
- 150 g de mantequilla
- 1 taza de azúcar
- 2 huevos grandes
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 3/4 taza de harina de trigo
- 1/4 taza de cacao en polvo sin azúcar
- 1/2 cucharadita de sal
- 1/2 taza de trozos de chocolate opcional
Preparación
Primero, precalienta el horno a 180°C y prepara un molde cuadrado con papel para hornear.
Luego, derrite el chocolate junto con la mantequilla a baño maría o en el microondas en intervalos cortos, mezclando hasta obtener una textura suave.
Después, añade el azúcar a la mezcla aún tibia y remueve bien hasta integrar.
A continuación, incorpora los huevos uno a uno, mezclando hasta que la preparación se vea brillante y ligeramente espesa. Agrega la vainilla y mezcla suavemente.
En otro recipiente, combina la harina, el cacao y la sal. Incorpora los ingredientes secos con movimientos envolventes, sin trabajar demasiado la mezcla.
Si decides usarlos, añade los trozos de chocolate.
Vierte la mezcla en el molde y distribuye de manera uniforme.
Hornea entre 20 y 25 minutos. El centro debe verse ligeramente húmedo al retirar del horno.
Consejos útiles
- No hornees en exceso. La textura depende de ese punto exacto.
- La mezcla debe verse brillante antes de hornear. Esto ayuda a formar la superficie característica.
- Deja enfriar completamente antes de cortar. El interior termina de asentarse fuera del horno.
- Usa chocolate de buena calidad. El sabor final depende de eso.
Al cortarlos, estos brownies mantienen su forma, pero el interior revela una textura densa y húmeda. No se desmoronan ni necesitan acompañamiento. Funcionan por sí solos, con un sabor claro y directo que no se diluye. Así es como deben ser.