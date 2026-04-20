Hay brownies que cumplen y otros que se convierten en referencia. Los brownies densos pertenecen a ese segundo grupo. No buscan ligereza ni volumen. Su atractivo está en la textura, en ese punto donde el interior se mantiene húmedo y el sabor a chocolate se siente sin distracciones.

La clave no está en técnicas complicadas, sino en equilibrio. La cantidad de azúcar influye en la superficie brillante, la grasa aporta estructura y el tiempo en el horno define todo. Unos minutos de más pueden cambiar por completo el resultado.

Para lograrlos en casa, lo importante es respetar la mezcla y no forzar el proceso.

Ingredientes

200 g de chocolate oscuro

150 g de mantequilla

1 taza de azúcar

2 huevos grandes

1 cucharadita de extracto de vainilla

3/4 taza de harina de trigo

1/4 taza de cacao en polvo sin azúcar

1/2 cucharadita de sal

1/2 taza de trozos de chocolate opcional

Preparación

Primero, precalienta el horno a 180°C y prepara un molde cuadrado con papel para hornear.

Luego, derrite el chocolate junto con la mantequilla a baño maría o en el microondas en intervalos cortos, mezclando hasta obtener una textura suave.

Después, añade el azúcar a la mezcla aún tibia y remueve bien hasta integrar.

A continuación, incorpora los huevos uno a uno, mezclando hasta que la preparación se vea brillante y ligeramente espesa. Agrega la vainilla y mezcla suavemente.

En otro recipiente, combina la harina, el cacao y la sal. Incorpora los ingredientes secos con movimientos envolventes, sin trabajar demasiado la mezcla.

Si decides usarlos, añade los trozos de chocolate.

Vierte la mezcla en el molde y distribuye de manera uniforme.

Hornea entre 20 y 25 minutos. El centro debe verse ligeramente húmedo al retirar del horno.

Consejos útiles

No hornees en exceso. La textura depende de ese punto exacto.

La mezcla debe verse brillante antes de hornear. Esto ayuda a formar la superficie característica.

Deja enfriar completamente antes de cortar. El interior termina de asentarse fuera del horno.

Usa chocolate de buena calidad. El sabor final depende de eso.

Al cortarlos, estos brownies mantienen su forma, pero el interior revela una textura densa y húmeda. No se desmoronan ni necesitan acompañamiento. Funcionan por sí solos, con un sabor claro y directo que no se diluye. Así es como deben ser.