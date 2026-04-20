Menu
Home/Farándula/Karol G anuncia nueva gira tras hacer historia en Coachella

Karol G anuncia nueva gira tras hacer historia en Coachella

Facebook
Twitter
Pinterest
INDIO (United States), 20/04/2026.- Columbian singer Karol G performs on the Coachella stage during day three of weekend two at the 2026 Coachella Valley Music and Arts Festival at the Empire Polo Club in Indio, California, USA, 19 April 2026. EFE/EPA/CHRIS TORRES

Karol G anunció su nueva gira tras Coachella luego de hacer historia como la primera mujer latina en encabezar uno de los festivales más importantes del mundo.

La artista colombiana sorprendió al público al final de su presentación en el escenario principal, donde proyectó un mensaje claro y directo: “Nos vamos de tour”.

Karol G gira Coachella tras un momento histórico

La gira de Karol G tras Coachella llega como continuación del impulso global que ha logrado con su más reciente álbum, ‘Tropicroqueta’.

Aunque todavía no se han confirmado fechas ni ciudades, el anuncio marca su regreso a los escenarios después del éxito de su tour anterior, realizado entre 2023 y 2024 con ‘Mañana será bonito’.

Su actuación no solo cerró el festival, también convirtió el evento en una vitrina del alcance de la música latina.

Un show lleno de invitados y presencia latina

Durante su presentación, Karol G compartió escenario con artistas como Peso Pluma, Becky G, J Balvin y Ryan Castro.

El espectáculo reforzó su posición como una de las figuras más influyentes del género y como una de las pocas artistas capaces de dominar un escenario global sin necesidad de adaptarse a tendencias externas.

Coachella lleno de momentos virales

El segundo fin de semana del festival también dejó varias colaboraciones inesperadas.

Madonna y Sabrina Carpenter interpretaron juntas clásicos como ‘Vogue’ y ‘Like a Prayer’, mientras que Billie Eilish apareció junto a Justin Bieber.

Además, Lisa, integrante de Blackpink, sorprendió al público al unirse al productor Anyma en el escenario.

El siguiente paso para Karol G

El anuncio de la gira confirma que Karol G no piensa bajar el ritmo tras su paso por Coachella.

Ahora la expectativa está en los detalles del tour, que probablemente mantendrá la misma ambición global que ha definido su carrera en los últimos años.

Porque sí, hay artistas que van a Coachella a cantar… y otros que salen de ahí con una gira mundial en camino.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Farándula
Alejandro Sanz regresa a México con gira en estadios en octubre
April 20, 4:00 PM
By
Farándula
Cher solicita tutela para su hijo por problemas de salud
April 20, 2:13 PM
By
Farándula
Rosalía será Mujer del Año en Billboard 2026
April 20, 12:27 PM
By
Farándula
Cthulhu regresa en videojuego de terror inspirado en Lovecraft
April 18, 8:40 AM
By
Farándula
Belinda y Los Ángeles Azules lanzan canción para el Mundial 2026
April 18, 6:00 AM
By
Farándula
Thalía reimagina clásicos y une generaciones con “Todo suena mejor en cumbia”
April 17, 3:59 PM
By
Farándula
Carolina Durante debuta en Coachella y apunta al mercado de EE.UU.
April 17, 10:00 AM
By
Farándula
Coachella sin móviles impulsa estética análoga entre asistentes
April 17, 8:30 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *