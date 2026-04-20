Karol G anuncia nueva gira tras hacer historia en Coachella

Karol G anunció su nueva gira tras Coachella luego de hacer historia como la primera mujer latina en encabezar uno de los festivales más importantes del mundo.

La artista colombiana sorprendió al público al final de su presentación en el escenario principal, donde proyectó un mensaje claro y directo: “Nos vamos de tour”.

Karol G gira Coachella tras un momento histórico

La gira de Karol G tras Coachella llega como continuación del impulso global que ha logrado con su más reciente álbum, ‘Tropicroqueta’.

Aunque todavía no se han confirmado fechas ni ciudades, el anuncio marca su regreso a los escenarios después del éxito de su tour anterior, realizado entre 2023 y 2024 con ‘Mañana será bonito’.

Su actuación no solo cerró el festival, también convirtió el evento en una vitrina del alcance de la música latina.

Un show lleno de invitados y presencia latina

Durante su presentación, Karol G compartió escenario con artistas como Peso Pluma, Becky G, J Balvin y Ryan Castro.

El espectáculo reforzó su posición como una de las figuras más influyentes del género y como una de las pocas artistas capaces de dominar un escenario global sin necesidad de adaptarse a tendencias externas.

Coachella lleno de momentos virales

El segundo fin de semana del festival también dejó varias colaboraciones inesperadas.

Madonna y Sabrina Carpenter interpretaron juntas clásicos como ‘Vogue’ y ‘Like a Prayer’, mientras que Billie Eilish apareció junto a Justin Bieber.

Además, Lisa, integrante de Blackpink, sorprendió al público al unirse al productor Anyma en el escenario.

El siguiente paso para Karol G

El anuncio de la gira confirma que Karol G no piensa bajar el ritmo tras su paso por Coachella.

Ahora la expectativa está en los detalles del tour, que probablemente mantendrá la misma ambición global que ha definido su carrera en los últimos años.

Porque sí, hay artistas que van a Coachella a cantar… y otros que salen de ahí con una gira mundial en camino.