Kevin Warsh comparece este martes ante el Senado en una audiencia clave para convertirse en el próximo presidente de la Reserva Federal, en un proceso marcado por tensiones políticas y dudas sobre su confirmación.

El economista fue nominado por el presidente Donald Trump para sustituir a Jerome Powell cuando finalice su mandato el 15 de mayo.

Kevin Warsh Reserva Federal en medio de presión política

La candidatura de Kevin Warsh para la Reserva Federal llega en un contexto de fuerte presión desde la Casa Blanca.

Trump ha insistido en la necesidad de reducir las tasas de interés y ha criticado abiertamente a Powell por su gestión, incluso amenazando con despedirlo si no abandona el cargo.

En este escenario, Warsh deberá responder ante la Comisión Bancaria del Senado sobre su visión de la política monetaria y su independencia frente al poder político.

Obstáculos en el camino hacia la confirmación

El proceso de confirmación no será sencillo.

Además de la aprobación del comité, Warsh necesita el respaldo del pleno del Senado, donde ya enfrenta resistencias.

El senador republicano Thom Tillis ha advertido que bloqueará la nominación hasta que se resuelva la investigación del Departamento de Justicia contra Powell, lo que añade incertidumbre al proceso.

A esto se suman cuestionamientos sobre su patrimonio. Warsh ha declarado una fortuna considerable y múltiples inversiones, aunque ha prometido desprenderse de ellas para evitar conflictos de interés.

Su propuesta económica: tasas más bajas

Warsh ha defendido una política de tasas de interés más bajas, alineada con la postura de Trump.

Argumenta que el crecimiento impulsado por la inteligencia artificial permitiría mantener la inflación bajo control incluso con una política monetaria más flexible.

Esta visión contrasta con la de Powell, quien ha priorizado la estabilidad de precios frente al estímulo económico.

Una transición contra reloj

El calendario también juega en contra.

La audiencia llega más tarde de lo previsto, lo que complica que el relevo se concrete antes de que termine el mandato de Powell en mayo.

El actual presidente de la Fed ha indicado que podría permanecer como interino si el proceso se retrasa, lo que ha generado un nuevo punto de fricción con Trump.

Un pulso por el control económico

La posible llegada de Kevin Warsh a la Reserva Federal no es solo un cambio de liderazgo.

Refleja un choque más amplio entre la Casa Blanca y el banco central sobre el rumbo de la economía estadounidense.

Mientras Trump apuesta por crecimiento rápido mediante tasas bajas, la Fed ha defendido una estrategia más cautelosa.

Lo que decida el Senado en las próximas semanas no solo definirá quién lidera la institución, sino también qué visión económica marcará el rumbo del país.