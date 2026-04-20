Cher solicita tutela para su hijo por problemas de salud

Cher volvió a solicitar la tutela de su hijo ante un tribunal de Los Ángeles, alegando que su estado de salud se ha deteriorado de forma significativa.

La cantante presentó esta semana una nueva petición relacionada con la tutela de su hijo Elijah Blue Allman, de 49 años, después de que un juez rechazara una solicitud similar a finales de 2023.

Cher tutela hijo en medio de preocupaciones de salud

En los documentos judiciales, Cher argumenta que su hijo enfrenta un grave deterioro en su salud mental, vinculado a problemas de adicción.

Según la solicitud, Elijah Blue Allman se encuentra “gravemente discapacitado” y su situación habría empeorado desde el último intento legal.

A diferencia de la petición anterior, la artista no busca controlar directamente las finanzas, sino que solicita la designación de un tutor legal independiente.

El control del patrimonio, en el centro del caso

El objetivo de la solicitud es que un tercero administre el fideicomiso creado por Gregg Allman, padre del músico y principal fuente de ingresos.

De acuerdo con Cher, esos recursos estarían siendo utilizados casi exclusivamente para el consumo de drogas, lo que ha generado preocupación dentro de la familia.

Situación legal y médica de su hijo

Elijah Blue Allman se encuentra actualmente ingresado en un hospital psiquiátrico en New Hampshire.

Además, enfrenta varios cargos penales, entre ellos allanamiento de morada, daños a la propiedad y agresión.

Su historial con el consumo de sustancias es conocido públicamente, y él mismo ha hablado en el pasado sobre su adicción y sus múltiples ingresos en rehabilitación desde 2010.

Una disputa familiar que sigue generando controversia

El caso se suma a episodios anteriores que han rodeado la relación entre madre e hijo.

En 2023, surgieron acusaciones en documentos judiciales que señalaban que Cher habría contratado a personas para retener a su hijo, algo que la cantante negó categóricamente.

Ahora, con esta nueva solicitud, el proceso legal vuelve a abrirse, en medio de una situación que mezcla salud, finanzas y conflictos familiares.

Porque claro, cuando hay fama, dinero y problemas reales, todo se vuelve público… aunque nadie salga bien parado.