Los Nets renuevan a Jordi Fernández en plena reconstrucción

Los Brooklyn Nets confirmaron la renovación de Jordi Fernández con un contrato multianual, apostando por la continuidad en medio de un proceso de reconstrucción de la franquicia.

El técnico español, de 43 años, seguirá al frente del equipo junto a todo su cuerpo técnico tras completar dos temporadas en Brooklyn.

Jordi Fernández Nets contrato en etapa de reconstrucción

La decisión de extender el contrato de Jordi Fernández con los Nets llega después de una temporada complicada, en la que el equipo terminó con un balance de 20-62, lejos de los puestos de ‘playoff’.

Aun así, la organización considera que el proyecto necesita estabilidad para desarrollar talento joven y construir una base a largo plazo.

El gerente general, Sean Marks, respaldó públicamente al entrenador.

“Jordi es un líder extraordinario que ha dejado su sello en la franquicia desde su llegada”, afirmó en un comunicado.

Confianza en el desarrollo del equipo

Según la directiva, uno de los principales motivos para renovar a Fernández ha sido su enfoque en el desarrollo de jugadores.

Durante sus dos primeras temporadas, el entrenador ha trabajado en consolidar una cultura basada en la competitividad, la comunicación y el crecimiento interno del equipo.

Marks destacó que esos valores ya han sido asumidos por la plantilla, algo que consideran clave en esta etapa.

El futuro pasa por el draft

Con un rendimiento lejos de la postemporada, los Nets apuntan ahora a obtener una buena posición en el próximo draft de la NBA.

La estrategia pasa por captar talento joven que encaje en el proyecto que lidera Fernández.

La renovación del cuerpo técnico refuerza la idea de que la franquicia no busca soluciones rápidas, sino construir desde cero con una visión más paciente.

En otras palabras, no están ganando ahora… pero al menos ya decidieron quién será el encargado de intentar arreglarlo.