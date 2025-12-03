Chicken pot pie: clásico, cremoso y lleno de sabor casero

El chicken pot pie es uno de los platos más reconfortantes que existen. Combina pollo tierno, una salsa cremosa y verduras suaves, todo cubierto con una corteza dorada y crujiente. Es un plato clásico de la cocina estadounidense, perfecto para días fríos o para cuando quieres una comida completa en un solo molde. Su textura cremosa y su aroma casero lo hacen irresistible.
Ingredientes (6 porciones)
Para el relleno
- 2 tazas de pollo cocido y desmenuzado
- 1 taza de zanahorias en cubos
- 1 taza de arvejas (guisantes)
- 1 taza de papas en cubos pequeños
- ½ taza de apio picado
- ½ cebolla picada
- 3 cucharadas de mantequilla
- 3 cucharadas de harina
- 2 tazas de caldo de pollo
- 1 taza de leche
- ½ cucharadita de tomillo seco
- Sal y pimienta al gusto
Para la corteza
- 1 lámina de masa para tarta (puede ser casera o comprada)
- 1 huevo batido para barnizar
Preparación
1. Cocina las verduras
- En una olla, hierve las papas y zanahorias 8–10 minutos hasta que estén tiernas. Escurre y reserva.
2. Prepara la salsa cremosa
- En una sartén grande, derrite la mantequilla.
- Añade la cebolla y el apio, y cocina hasta que estén suaves.
- Incorpora la harina y mezcla 1 minuto para formar un roux.
- Añade el caldo de pollo y la leche poco a poco, mezclando hasta que espese.
- Agrega el pollo, papas, zanahorias y arvejas.
- Sazona con tomillo, sal y pimienta.
3. Arma el pot pie
- Precalienta el horno a 400 °F / 200 °C.
- Vierte el relleno en un molde para tarta o refractario.
- Cubre con la masa, sellando los bordes.
- Haz unos pequeños cortes en la parte superior para que escape el vapor.
- Barniza con huevo batido.
4. Hornea
- Hornea 25–30 minutos o hasta que la corteza esté dorada.
- Deja reposar 10 minutos antes de servir.
Consejos
- Usa pollo rostizado para ahorrar tiempo y sumar sabor.
- Puedes añadir maíz, champiñones o más hierbas según tu gusto.
- Para una versión más rica, sustituye parte de la leche por crema.
El chicken pot pie es cálido, abundante y perfecto para compartir en familia.