Chicken pot pie: clásico, cremoso y lleno de sabor casero

Sustancioso pastel casero de pollo con guisantes y zanahorias/© Bhofack2 | Dreamstime.com

El chicken pot pie es uno de los platos más reconfortantes que existen. Combina pollo tierno, una salsa cremosa y verduras suaves, todo cubierto con una corteza dorada y crujiente. Es un plato clásico de la cocina estadounidense, perfecto para días fríos o para cuando quieres una comida completa en un solo molde. Su textura cremosa y su aroma casero lo hacen irresistible.

Ingredientes (6 porciones)

Para el relleno

  • 2 tazas de pollo cocido y desmenuzado
  • 1 taza de zanahorias en cubos
  • 1 taza de arvejas (guisantes)
  • 1 taza de papas en cubos pequeños
  • ½ taza de apio picado
  • ½ cebolla picada
  • 3 cucharadas de mantequilla
  • 3 cucharadas de harina
  • 2 tazas de caldo de pollo
  • 1 taza de leche
  • ½ cucharadita de tomillo seco
  • Sal y pimienta al gusto

Para la corteza

  • 1 lámina de masa para tarta (puede ser casera o comprada)
  • 1 huevo batido para barnizar

Preparación

1. Cocina las verduras

  1. En una olla, hierve las papas y zanahorias 8–10 minutos hasta que estén tiernas. Escurre y reserva.

2. Prepara la salsa cremosa

  1. En una sartén grande, derrite la mantequilla.
  2. Añade la cebolla y el apio, y cocina hasta que estén suaves.
  3. Incorpora la harina y mezcla 1 minuto para formar un roux.
  4. Añade el caldo de pollo y la leche poco a poco, mezclando hasta que espese.
  5. Agrega el pollo, papas, zanahorias y arvejas.
  6. Sazona con tomillo, sal y pimienta.

3. Arma el pot pie

  1. Precalienta el horno a 400 °F / 200 °C.
  2. Vierte el relleno en un molde para tarta o refractario.
  3. Cubre con la masa, sellando los bordes.
  4. Haz unos pequeños cortes en la parte superior para que escape el vapor.
  5. Barniza con huevo batido.

4. Hornea

  1. Hornea 25–30 minutos o hasta que la corteza esté dorada.
  2. Deja reposar 10 minutos antes de servir.

Consejos

  • Usa pollo rostizado para ahorrar tiempo y sumar sabor.
  • Puedes añadir maíz, champiñones o más hierbas según tu gusto.
  • Para una versión más rica, sustituye parte de la leche por crema.

El chicken pot pie es cálido, abundante y perfecto para compartir en familia.

