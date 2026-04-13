Sopa catracha hondureña que reúne todo el sabor del hogar

En Honduras, la sopa no es solo un plato, es una forma de cuidar. La sopa catracha hondureña aparece en mesas familiares, en celebraciones y también en días comunes donde lo importante es comer bien. No se mide con precisión rígida, se arma con lo que hay, pero siempre con intención.

Su base es generosa: pollo, vegetales, plátano y, en muchas versiones costeras, un toque de leche de coco que le da profundidad y un aroma inconfundible. Es una sopa que no se bebe, se come. Cada ingrediente tiene presencia y el caldo carga con todo el sabor.

Ingredientes:

1 pollo entero cortado en piezas (o 1.2 kg de piezas de pollo)

2 litros de agua

2 mazorcas de maíz cortadas en trozos

2 plátanos verdes en trozos

1 yuca mediana pelada y en trozos

2 papas peladas y en mitades

1 zanahoria en rodajas gruesas

1/2 repollo en trozos grandes

1/2 taza de leche de coco (opcional, más común en la costa)

1/2 cebolla

3 dientes de ajo

1 rama de culantro o cilantro

Sal al gusto

1 cucharadita de comino (opcional)

Preparación:

En una olla grande, coloca el pollo con el agua, la cebolla, el ajo y sal. Lleva a ebullición y retira cualquier espuma que se forme en la superficie. Cocina a fuego medio durante unos 25 minutos.

Añade el maíz, la yuca y los plátanos verdes. Estos ingredientes necesitan más tiempo para ablandarse, así que déjalos cocinar unos 15 minutos antes de incorporar el resto.

Agrega las papas, la zanahoria y el comino si decides usarlo. Cocina hasta que todo esté tierno pero sin deshacerse.

Incorpora el repollo en los últimos minutos para que mantenga algo de textura. Si estás usando leche de coco, agrégala al final y deja hervir suavemente unos minutos más para integrar los sabores.

Rectifica la sal y añade el culantro o cilantro fresco antes de apagar el fuego.

Consejos útiles:

No cortes los vegetales demasiado pequeños. Esta sopa se sirve con piezas grandes, no como caldo filtrado.

El orden de cocción importa. Si agregas todo al mismo tiempo, algunos ingredientes se deshacen mientras otros quedan duros.

La leche de coco cambia el perfil del plato. Si buscas una versión más tradicional del interior del país, puedes omitirla.

Sirve con arroz blanco aparte o tortillas. Así es como realmente se disfruta.

Servida caliente, con el caldo aún humeante, la sopa catracha hondureña tiene ese efecto inmediato de pausa. Obliga a sentarse, a comer sin prisa y a repetir sin pensarlo demasiado. No es un plato rápido, ni lo pretende. Es de los que se quedan en la memoria porque saben a casa, incluso si no creciste con él.