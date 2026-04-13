Scottie Scheffler continúa una semana más en lo más alto del ranking mundial de golf, resistiendo incluso después de que Rory McIlroy se llevara la victoria en el Masters de Augusta.

El estadounidense, que terminó segundo en el primer major de la temporada a solo un golpe del norirlandés, mantiene una ventaja considerable en la clasificación. Su promedio se sitúa en 16,2 puntos, muy por encima de los 10,1 que registra McIlroy.

McIlroy recorta, pero no alcanza

Aunque el triunfo en Augusta permitió a McIlroy acercarse, la distancia sigue siendo amplia. Hace apenas una semana, la diferencia era aún mayor, lo que refleja que el norirlandés ha logrado recortar terreno, pero todavía está lejos de amenazar seriamente el liderato.

El rendimiento constante de Scheffler sigue siendo el factor clave que lo mantiene como número uno del mundo.

Movimientos en el top 10

El tercer puesto continúa en manos del estadounidense Cameron Young, quien también tuvo una destacada actuación en Augusta al terminar empatado en la tercera posición.

El británico Justin Rose, otro de los protagonistas del torneo, logró escalar hasta el cuarto lugar del ranking.

El resto del top 10 lo completan Tommy Fleetwood, Russell Henley, Matt Fitzpatrick, Collin Morikawa, Xander Schauffele y J.J. Spaun, en una lista que refleja la fuerte presencia anglosajona en la élite del golf mundial.

Descensos para Rahm y Echavarría

No todos salieron bien parados del Masters. El español Jon Rahm cayó hasta el puesto 31 tras una actuación discreta que lo dejó en la posición 38 del torneo.

Por su parte, el colombiano Nico Echavarría tampoco logró superar el corte y descendió dos posiciones en el ranking, situándose ahora en el puesto 42.

El panorama no cambia en la cima, pero sí deja claro algo incómodo para varios: en el golf, un mal fin de semana te manda a dar un paseo bastante largo… hacia abajo.