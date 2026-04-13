Estados Unidos dará un paso que puede sacudir el equilibrio global. El Gobierno de Donald Trump anunció que iniciará un bloqueo total del estrecho de Ormuz a partir de este lunes, tras el fracaso de las conversaciones de paz celebradas en Pakistán.

El propio mandatario confirmó la medida en su red Truth Social, donde aseguró que la Armada estadounidense interceptará cualquier embarcación que intente entrar o salir de la zona controlada por Irán.

Una medida de alto impacto global

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) detalló que el operativo comenzará a las 10:00 de la mañana, hora de Washington, y que se aplicará a buques de todas las naciones que operen en puertos iraníes.

La orden incluye inspecciones en aguas internacionales a embarcaciones que hayan pagado peajes a Irán, una práctica que Washington considera ilegal.

Aun así, las autoridades estadounidenses indicaron que no interferirán con el tráfico marítimo hacia puertos que no estén bajo control iraní.

El estrecho más sensible del mundo

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta. Por allí transita una parte significativa del petróleo mundial, lo que convierte cualquier interrupción en un golpe directo a la economía global.

El anuncio del bloqueo ya tuvo efectos inmediatos. Los precios del petróleo se dispararon y los mercados bursátiles registraron caídas, reflejando la preocupación de inversores y gobiernos.

Fracaso diplomático y tensión creciente

La decisión llega después de que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán no lograran avances durante el fin de semana en Pakistán.

Trump aseguró que otros países participarán en el operativo, aunque no detalló cuáles, lo que añade incertidumbre sobre el alcance real de la medida.

Un escenario con riesgos elevados

El bloqueo marca una escalada significativa en un conflicto que comenzó el 28 de febrero y que ya tiene repercusiones económicas y geopolíticas a nivel mundial.

Con esta decisión, Estados Unidos no solo busca presionar a Irán, sino también redefinir el control sobre una de las rutas comerciales más críticas del planeta.

El problema es que este tipo de movimientos rara vez se quedan en un solo paso. Y cuando el petróleo, la guerra y el orgullo político se mezclan, la historia no suele ser precisamente tranquila.