La pasta primavera nació más como una idea que como una receta fija. No responde a una lista rígida de ingredientes, sino a lo que está en su mejor momento. Por eso, cuando se hace bien, cambia según la temporada y el mercado.

La clave de la pasta primavera no es la cantidad de vegetales, sino cómo se cocinan. Deben mantener su textura, su color y su identidad. No están ahí para acompañar la pasta, están al mismo nivel. El resultado es un plato ligero, pero con carácter.

Para prepararla en casa, no necesitas técnicas complicadas, solo ingredientes frescos y atención al detalle.

Ingredientes

300 g de pasta corta o larga

1 calabacín en medias lunas

1 zanahoria en tiras finas

1 taza de brócoli en pequeños ramilletes

1/2 pimiento rojo en tiras

1/2 taza de tomates cherry cortados a la mitad

3 dientes de ajo picados

1/4 taza de aceite de oliva

1/2 taza de caldo de verduras o pollo

1/4 taza de queso parmesano rallado

Sal y pimienta al gusto

Hojas de albahaca fresca

Preparación

Primero, lleva a ebullición una olla grande con agua y sal. Cocina la pasta hasta que esté al dente. Antes de escurrir, reserva una taza del agua de cocción.

Mientras tanto, calienta el aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio. Añade el ajo y cocina unos segundos hasta que suelte aroma.

Después, incorpora la zanahoria y el brócoli, ya que necesitan más tiempo. Cocina unos minutos y luego agrega el calabacín y el pimiento. Mantén el fuego medio para que los vegetales se cocinen sin perder su textura.

A continuación, añade los tomates cherry y mezcla suavemente. Vierte el caldo y deja que reduzca ligeramente.

Incorpora la pasta directamente a la sartén junto con un poco del agua de cocción reservada. Mezcla para que todo se integre y la salsa se adhiera bien.

Finalmente, agrega el queso parmesano y las hojas de albahaca. Ajusta de sal y pimienta antes de servir.

Consejos útiles

No sobrecocines los vegetales. Deben quedar firmes y con color.

El agua de la pasta ayuda a crear una salsa ligera sin necesidad de crema.

Usa vegetales de temporada. Esa es la esencia real del plato.

Una sartén amplia permite que todo se mezcle sin aplastar los ingredientes.

Servida al momento, la pasta primavera tiene una frescura que no se puede guardar para después. Cada bocado cambia según el vegetal que toque, y ahí está su encanto. No busca ser pesada ni compleja. Funciona porque respeta lo simple y lo hace bien.