La leptospirosis es una infección que está ganando atención en varios países debido al aumento de casos tras lluvias intensas, inundaciones y mayor presencia de roedores en zonas urbanas. Se trata de una enfermedad causada por bacterias del género Leptospira, que se encuentran en la orina de animales como ratas, perros, vacas, cerdos y otros mamíferos. Aunque muchas veces pasa desapercibida, puede convertirse en una infección grave si no se trata a tiempo.

Cómo se transmite la leptospirosis

La vía de contagio más común es el contacto directo o indirecto con agua o suelo contaminado con orina de animales infectados. Las bacterias pueden entrar al cuerpo a través de pequeñas heridas en la piel, mucosas, ojos o incluso por contacto con agua sucia.

Las situaciones de mayor riesgo incluyen:

Inundaciones o acumulación de aguas estancadas.

Manipulación de basura o ambientes infestados de roedores.

Trabajos agrícolas o con animales.

Nadar o caminar en ríos, charcos o lagunas contaminadas.

La leptospirosis no suele transmitirse entre personas, pero sí puede contagiarse fácilmente desde el entorno.

Síntomas que debes conocer

Los síntomas pueden aparecer entre 2 y 30 días después del contagio, lo que a veces dificulta el diagnóstico. Algunos son similares a los de la gripe, pero la enfermedad puede evolucionar rápidamente.

Los signos más comunes incluyen:

Fiebre alta repentina

Dolor de cabeza intenso

Dolor muscular, especialmente en pantorrillas

Escalofríos

Náuseas y vómitos

Ojos rojos

Fatiga extrema

En casos más severos puede causar daño renal, insuficiencia hepática, meningitis o problemas respiratorios. Esta fase grave es conocida como “enfermedad de Weil” y requiere atención médica inmediata.

Quiénes corren mayor riesgo

Aunque cualquier persona puede infectarse, el riesgo es mayor para:

Trabajadores agrícolas o veterinarios

Personas expuestas a roedores

Comunidades afectadas por inundaciones

Personas que viven cerca de desagües, basureros o aguas estancadas

Dueños de mascotas enfermas

Cómo prevenirla

La prevención es clave, especialmente en zonas con presencia de roedores o lluvias intensas.

Las recomendaciones incluyen:

Evitar caminar descalzo en agua o barro.

Proteger heridas con vendajes impermeables.

Lavar bien manos y ropa tras contacto con agua sucia.

Controlar plagas y mantener los espacios limpios.

Almacenar alimentos bien cerrados para evitar roedores.

Usar botas y guantes en trabajos agrícolas o de limpieza.

En algunos casos, médicos pueden recomendar antibióticos preventivos para personas expuestas en zonas de alto riesgo.

Tratamiento

La leptospirosis se trata con antibióticos como penicilina o doxiciclina. El tratamiento temprano suele ser muy efectivo, por lo que es fundamental acudir al médico ante síntomas sospechosos, especialmente si hubo contacto reciente con agua potencialmente contaminada.