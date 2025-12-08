Greeicy vuelve con fuerza y esperanza en Curándote, un tema pensado para sanar con sabor, ritmo y movimiento. En el Greeicy Curándote video oficial, la artista transforma el dolor y las cicatrices del pasado en baile, celebración y buena vibra. La canción combina ritmos urbanos con toques del Pacífico colombiano, invitando a dejar atrás lo negativo y reconectar con lo esencial — porque a veces lo que cura es soltarse y moverse. Greeicy se reinventa, desliza su voz sobre melodías que invitan a cerrar heridas y abrir caminos.

Este estreno no es sólo música: es un recordatorio de que la sabrosura también puede servir como medicina.