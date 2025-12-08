Estados Unidos IA vuelve al centro del debate político tras el anuncio del presidente Donald Trump de que firmará esta semana una orden ejecutiva para imponer una normativa única sobre inteligencia artificial en todo el país. Según explicó en su red Truth Social, el objetivo es evitar que cada estado establezca su propia regulación, algo que, asegura, podría frenar el liderazgo estadounidense en la carrera global por el desarrollo de esta tecnología.

Trump argumentó que Estados Unidos IA debe contar con reglas uniformes si quiere mantener su ventaja frente a otros países. Afirmó que el país está ganando la competencia mundial, pero advirtió que esa posición podría perderse si 50 estados adoptan estándares diferentes. Describió a algunos gobiernos estatales como malos actores que complican el proceso de innovación con normativas dispersas y procesos de aprobación múltiples.

El presidente insistió en que las empresas tecnológicas no pueden operar bajo un sistema que les exija obtener 50 aprobaciones cada vez que quieran lanzar un proyecto. Calificó ese escenario como inoperable y aseguró que la nueva orden ejecutiva busca evitar que la inteligencia artificial se vea, según sus palabras, destruida en su fase inicial. La firma del documento se realizará en los próximos días como parte de su estrategia para acelerar el desarrollo tecnológico nacional.

La tensión entre regulación estatal y estándar federal se ha intensificado en el último año. Estados como California ya han aprobado leyes específicas para regular la inteligencia artificial, mientras que casi 40 fiscales generales enviaron una carta al Congreso a finales de noviembre solicitando que no se limite la capacidad de los estados para legislar sobre esta materia. En su misiva, los fiscales argumentaron que los gobiernos estatales son más ágiles y mejor preparados para responder a los desafíos de una tecnología que evoluciona rápidamente.

A pesar de esas presiones, la Administración Trump ha apostado por reducir las barreras regulatorias y por establecer un control centralizado. Para el presidente, Estados Unidos IA debe fortalecerse eliminando lo que considera un exceso de normas locales que entorpecen la innovación. Desde su regreso a la Casa Blanca, la prioridad ha sido acelerar el desarrollo de esta tecnología, impulsar la competitividad y asegurar que el país mantenga ventaja frente a China.

El debate está lejos de cerrarse. Mientras el Gobierno insiste en un enfoque unificado, los estados defienden su autonomía legal y su capacidad para proteger a los consumidores. La orden ejecutiva que Trump firmará esta semana promete convertirse en otro punto de fricción en una conversación nacional que apenas comienza.