Los Globos de Oro 2026 llegan con una competencia intensa y un claro favorito. One Battle After Another encabeza la lista con nueve nominaciones, seguida de cerca por Sentimental Value con ocho y Sinners con siete. La ceremonia promete una celebración diversa y global, donde los artistas hispanos destacan con fuerza en categorías clave tanto de cine como de televisión.

La cinta de Paul Thomas Anderson domina gracias a su presencia en mejor película, dirección, guion y actuación. Sin embargo, parte del entusiasmo de este año radica en la visibilidad de actores y cineastas latinoamericanos que conquistaron espacio en nominaciones históricas.

El impulso hispano en los Globos de Oro 2026

Oscar Isaac figura entre los nominados a mejor actor dramático por Frankenstein, consolidando nuevamente su lugar como uno de los intérpretes latinos más influyentes del cine actual. El brasileño Wagner Moura también compite en la categoría por su trabajo en The Secret Agent, reforzando la presencia latinoamericana en el panorama internacional.

En el apartado de actores de reparto, Benicio Del Toro suma una nueva nominación por One Battle After Another, reafirmando su legado como uno de los actores hispanos más respetados de la industria.

España también brilla con fuerza gracias a Sirāt, nominada a mejor película en lengua no inglesa. Su presencia refleja el crecimiento constante del cine hispanohablante en los principales circuitos de premios.

En televisión, Diego Luna obtuvo nominación por su papel en Andor dentro de la categoría de mejor actor en serie dramática, mientras Jenna Ortega vuelve a destacarse en comedia por Wednesday, consolidando su lugar como una de las voces jóvenes más influyentes del entretenimiento.

Una temporada competitiva con récords para distribuidoras

Neon lidera en el terreno cinematográfico con 21 nominaciones gracias a títulos como Sentimental Value, It Was Just an Accident y The Secret Agent. En televisión, Netflix continúa dominando y suma 22 nominaciones, confirmando su poder en la producción de series de prestigio.

Entre las series más reconocidas se encuentran The White Lotus, que encabeza el listado con seis nominaciones, seguida de cerca por Adolescence con cinco, y Only Murders in the Building junto a Severance con cuatro cada una.

Premios honoríficos y una edición renovada

Helen Mirren recibirá el premio Cecil B. DeMille y Sarah Jessica Parker será homenajeada con el Carol Burnett Award, ambos entregados durante el especial Golden Eve el 8 de enero. La ceremonia principal se celebrará el 11 de enero en CBS y Paramount+, con la comediante Nikki Glaser como anfitriona por segundo año consecutivo.

La industria llega a esta temporada con historias globales, producciones arriesgadas y un panorama donde la presencia latina ya no es excepción sino parte esencial del talento que mueve al cine y la televisión. Desde Oscar Isaac hasta Jenna Ortega y Benicio Del Toro, los artistas hispanos atraviesan uno de sus momentos más sólidos en unos Globos de Oro que prometen una edición vibrante y diversa.