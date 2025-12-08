Menu
Home/Noticias/Policía Washington renuncia de Pamela Smith abre un nuevo capítulo en la seguridad de la capital

Policía Washington renuncia de Pamela Smith abre un nuevo capítulo en la seguridad de la capital

Facebook
Twitter
Pinterest
WASHINGTON (United States), 04/12/2025.- Chief Pamela A. Smith of the DC Metropolitan Police Department attends a press conference at the Department of Justice in Washington, DC, USA, 04 December 2025. Federal officials have arrested a man who allegedly planted pipe bombs at the Democratic and Republication national committee headquarters the night before the January 6th riots at the US Capitol. (Disturbios) EFE/EPA/MAANSI SRIVASTAVA

Policía Washington vuelve al centro de la conversación pública tras la renuncia de Pamela Smith, quien dejó este lunes su cargo como directora del Departamento de Policía Metropolitana después de más de dos años al frente de la institución. La decisión llega pocas semanas después del tiroteo que conmocionó el corazón de la capital estadounidense y que dejó a una integrante de la Guardia Nacional fallecida y a otro agente gravemente herido.

En un comunicado, Smith afirmó que dirigir la Policía Metropolitana ha sido el mayor honor de su carrera. Destacó lo que considera un progreso tremendo en la lucha contra la delincuencia, aunque admitió que aún queda camino por recorrer. Policía Washington se ve así ante un proceso de transición en un momento políticamente sensible y marcado por debates sobre seguridad, presencia militar y confianza ciudadana.

La alcaldesa Muriel Bowser, quien recientemente anunció que no buscará la reelección, elogió la gestión de Smith y aseguró que su liderazgo ayudó a restaurar la sensación de seguridad en la ciudad. Recordó que la jefa asumió el mando en un periodo extremadamente complejo, cuando la capital intentaba revertir el repunte delictivo que surgió tras la pandemia de covid 19.

La salida de Smith ocurre también en el contexto del despliegue de la Guardia Nacional ordenado el pasado verano por el presidente Donald Trump para combatir la criminalidad en Washington. Autoridades locales criticaron esta medida por considerarla innecesaria y motivada políticamente, sobre todo porque los homicidios mostraban una reducción del 34 por ciento en 2024 respecto al año anterior. Pese a ello, la presencia militar continúa generando debate en Policía Washington y entre los residentes de la capital.

El clima de tensión aumentó tras el ataque del 26 de noviembre, cuando un hombre abrió fuego contra agentes de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca. En el incidente murió Sarah Beckstrom, de 20 años, mientras que Andrew Wolfe, de 24, resultó gravemente herido. El atacante, identificado como un refugiado afgano que había colaborado con las tropas estadounidenses, reavivó preguntas sobre seguridad, procedimientos y vigilancia en zonas críticas de la capital.

Pamela Smith había sido nombrada en julio de 2023 y pasó a la historia como la primera mujer afroamericana en dirigir la agencia desde su creación en 1861. Su renuncia abre ahora un periodo de incertidumbre para una institución que enfrenta presiones políticas, desafíos operativos y un escrutinio cada vez mayor por parte de la ciudadanía.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Noticias
Estados Unidos IA, Trump quiere un único reglamento federal para controlar la inteligencia artificial
December 8, 9:00 AM
By
Noticias
Estados Unidos inmigración, nuevas cifras revelan aumento de detenciones sin historial penal bajo el Gobierno de Trump
December 7, 10:00 AM
By
Noticias
Estados Unidos Venezuela, nueva tensión diplomática tras la muerte del preso político Alfredo Díaz
December 7, 7:00 AM
By
Noticias
Ucrania y Estados Unidos reactivan en Miami sus diálogos para un posible acuerdo de paz
December 6, 10:00 AM
By
Noticias
La Corte Suprema permite a Texas usar sus nuevos mapas electorales en 2026
December 5, 10:59 AM
By
Noticias
Netflix da un golpe histórico al adquirir Warner Bros. Discovery por 82.700 millones de dólares
December 5, 10:00 AM
By
Noticias
EE.UU. evalúa ampliar su lista de países con prohibición de viajes
December 5, 8:00 AM
By
Noticias
Avances clave en la corte esta semana en el caso de Luigi Mangione
December 5, 7:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *