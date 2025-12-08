Zootopia 2 taquilla vuelve a demostrar su fuerza en las salas del mundo y se mantiene como la película más vista del momento. La secuela animada de Disney ya acumula 915,7 millones de dólares a nivel global, una cifra que confirma su capacidad para atraer a públicos de todas las edades y que la posiciona en el cuarto puesto de recaudación anual. Solo la superan tres títulos que también responden al impulso del cine familiar: la china Ne Zha 2 con 1.902 millones, Lilo & Stitch con 1.037 y A Minecraft Movie con 957.

El rendimiento del fin de semana refuerza este liderazgo. Zootopia 2 taquilla sumó 359 millones de dólares en solo tres días, una marca que subraya el poder de las franquicias animadas en un mercado donde las familias siguen dominando la venta de entradas. Para Disney, supone una confirmación de la vigencia de un universo que, una vez más, combina humor, aventura y un mensaje accesible para todo tipo de audiencias.

El género de terror irrumpió con fuerza gracias a Five Nights at Freddy’s 2, que debutó con 109 millones de dólares a nivel mundial. La película, basada en la popular franquicia de videojuegos, demuestra que el terror comercial mantiene un espacio sólido incluso en un año claramente orientado al cine infantil. Su estreno coloca una competencia interesante para el resto de la temporada.

En la tercera posición se mantiene Wicked: For Good, la continuación del musical inspirado en The Wizard of Oz. La película acumula 440 millones hasta la fecha, aunque todavía distante de los 758 millones alcanzados por la primera entrega. El impulso del boca a boca y la presencia de Ariana Grande y Cynthia Erivo continúan sosteniendo su desempeño en taquilla.

Otra cinta animada se abre paso entre los éxitos globales. Jujutsu Kaisen: Execution, adaptación del exitoso manga, debutó con 40,3 millones y confirma la influencia creciente del anime en la taquilla internacional. El público joven, especialmente fiel a estas producciones, ha contribuido a su sólido arranque.

El Top 5 lo completa Now You See Me, Now You Don’t, que suma 209 millones desde su estreno hace tres semanas. Su estabilidad en los cines demuestra que las historias de magia y atracos siguen atrayendo a espectadores en busca de entretenimiento ligero y ritmo acelerado.

Zootopia 2 taquilla se mantiene así como la gran protagonista del año, en un escenario donde la animación continúa dominando y donde los estudios compiten por capturar la atención de un público que, más que nunca, responde a las franquicias consolidadas.