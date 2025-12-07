La inflamación intestinal es un problema cada vez más común. Puede manifestarse como hinchazón, dolor abdominal, gases, digestiones lentas o cambios en el tránsito intestinal. Aunque puede tener múltiples causas, desde el estrés hasta la alimentación, los especialistas coinciden en que ciertos cambios en el estilo de vida pueden aliviar los síntomas y mejorar la salud digestiva.

La buena noticia es que la mayoría de las medidas para reducir la inflamación son sencillas, accesibles y altamente efectivas cuando se integran a la rutina diaria.

El papel de la alimentación en la inflamación

Lo que comemos influye directamente en el equilibrio del intestino. Los alimentos ultraprocesados, frituras, azúcares añadidos y exceso de alcohol favorecen la inflamación. Por el contrario, una dieta rica en fibra y antioxidantes ayuda a calmar el sistema digestivo.

Los expertos recomiendan priorizar frutas, verduras, granos integrales y proteínas magras. Reducir la ingesta de irritantes como picantes o bebidas carbonatadas también puede marcar una diferencia notable.

Consejos prácticos para reducir la inflamación intestinal

Consumir alimentos antiinflamatorios

El salmón, las nueces, el aceite de oliva, la cúrcuma, el jengibre y las verduras de hoja verde contienen compuestos que ayudan a reducir la inflamación natural del cuerpo, incluido el intestino.

Incrementar la fibra progresivamente

La fibra alimentaria alimenta a las bacterias buenas del colon y mejora el tránsito. Es mejor incorporarla poco a poco para evitar molestias iniciales como gases o hinchazón.

Beber suficiente agua

La hidratación favorece la digestión y evita el estreñimiento, uno de los principales desencadenantes de inflamación.

Evitar comidas muy abundantes

Por la noche, especialmente, lo ideal es cenar ligero. Las comidas excesivas sobrecargan el sistema digestivo y pueden generar inflamación al día siguiente.

Cuidar el microbioma

Alimentos fermentados como yogur natural, kéfir, kimchi o chucrut apoyan el equilibrio de la flora intestinal. También pueden ser útiles los probióticos, bajo guía médica.

Reducir el estrés

El intestino y el cerebro están conectados. Altos niveles de estrés pueden desencadenar inflamación intestinal y aumentar la sensibilidad digestiva. Actividades como caminar, estiramientos suaves, respiración consciente o lectura pueden ayudar.

Evitar el exceso de antiinflamatorios

El uso continuo de medicamentos como ibuprofeno puede irritar el revestimiento del intestino. Es importante usarlos solo cuando sea necesario y bajo supervisión médica.

Cuando consultar al médico

Si la inflamación intestinal es persistente, se acompaña de diarrea prolongada, sangre en las heces, pérdida de peso o fiebre, es importante consultar a un especialista. Estos síntomas pueden indicar condiciones más serias como intolerancias alimentarias, síndrome del intestino irritable o enfermedad inflamatoria intestinal.