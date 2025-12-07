Amenazzy y Eladio Carrión se juntan en Felony, un video oficial que suena a confesión intensa, deseo y turbulencia. En el Amenazzy Eladio Carrión Felony video oficial cada escena respira calle, noches largas y una atmósfera de sensualidad cargada. La canción mezcla lo urbano y lo melódico, con letras que hablan de una conexión irracional, de riesgo, de entrega total… de hacer una “felony” por amor. Amenazzy aporta su estilo caribeño con flow, Eladio pone ese toque crudo y directo. Juntos crean un tema que no solo se oye, se siente — ideal para quienes aman la mezcla de ritmo, vulnerabilidad y rebeldía.

¡No te lo pierdas a continuación!