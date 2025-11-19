El miércoles llega con una energía profunda y casi magnética. La Luna se mantiene en Escorpio todo el día, amplificando la intensidad emocional y despertando intuiciones que no puedes ignorar. Con el Sol, Venus y un Mercurio retrógrado también en este signo, cualquier conversación, decisión o revelación toma un tono serio y transformador. Es una jornada donde las verdades salen a la luz, los vínculos se profundizan y los asuntos pendientes exigen resolverse desde la raíz. Nada superficial prospera hoy: lo que vale se sostiene, lo que no, se cae.

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Este día te empuja a mirar con honestidad lo que has estado evitando en temas personales o económicos. La Luna y Mercurio retrógrado en Escorpio destapan emociones intensas y también verdades útiles que te ayudarán a tomar decisiones más sabias. Evita reaccionar de inmediato; deja que la intuición se asiente antes de actuar. Un asunto íntimo podría aclararse si dices lo que realmente sientes.

Afirmación: “La verdad me guía hacia decisiones más fuertes.”

Números de la suerte: 3, 9, 15, 27, 33

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Las relaciones toman el foco absoluto hoy. Con la Luna, el Sol y Venus en tu zona de pareja, surge una conversación necesaria o una emoción que llevaba tiempo acumulándose. Mercurio retrógrado puede traer un recuerdo, una persona o una pregunta que exige respuesta. Si eliges la sinceridad, fortaleces un vínculo importante. Al final del día sentirás claridad sobre quién está contigo de verdad.

Afirmación: “Merezco conexiones profundas y honestas.”

Números de la suerte: 2, 10, 14, 22, 29

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Hoy toca revisar rutinas, obligaciones y todo aquello que haces en automático. La Luna en Escorpio señala detalles que pasaste por alto y puede mostrarte qué necesitas cambiar para que tu vida sea más fluida. Con Mercurio retrógrado, tu energía puede fluctuar: escucha tu cuerpo antes de exigirle más. En el trabajo, evita sobrecargarte o asumir tareas que no te corresponden.

Afirmación: “Mi bienestar es parte esencial de mi camino.”

Números de la suerte: 5, 11, 20, 24, 30

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

El día te llena de sensibilidad creativa y profundidad emocional. La Luna en Escorpio activa tu deseo de expresar lo que sientes, ya sea a través del arte, el cariño o un proyecto personal. En el amor, surge un momento íntimo para hablar desde el corazón y sanar algún malentendido. No temas mostrar vulnerabilidad, hoy es tu mayor fortaleza.

Afirmación: “Mi sensibilidad me conecta con lo que amo.”

Números de la suerte: 4, 9, 13, 22, 31

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu mundo emocional pide atención, especialmente en temas familiares o del hogar. La Luna en Escorpio reaviva conversaciones pendientes o recuerdos que necesitas procesar sin prisa. Evita imponer tu punto de vista; hoy toca escuchar tanto como hablar. Un gesto pequeño puede restaurar la paz en casa.

Afirmación: “Honro mis raíces y construyo estabilidad emocional.”

Números de la suerte: 1, 8, 16, 21, 28

Virgo (23 de agosto – 21 de septiembre)

Virgo (23 de agosto – 21 de septiembre)

Las palabras tienen peso hoy. La Luna en Escorpio amplifica conversaciones profundas, aclaraciones importantes y decisiones que deben discutirse con calma. Con tu regente Mercurio retrógrado, evita interpretar de más: pregunta, confirma y respira antes de responder. Un tema personal o laboral se aclara si eres directo pero sensible.

Afirmación: “Mi voz es clara, cuidadosa y auténtica.”

Números de la suerte: 3, 9, 14, 20, 29

Libra (22 de septiembre – 22 de octubre)

Libra (22 de septiembre – 22 de octubre)

Los temas financieros o de valor personal toman fuerza hoy. La Luna en Escorpio ilumina gastos, acuerdos o deseos que no estabas viendo con claridad. Mercurio retrógrado te invita a revisar contratos, números o promesas económicas antes de avanzar. Una decisión importante puede esperar hasta que todo esté claro.

Afirmación: “Elijo desde la seguridad y el merecimiento.”

Números de la suerte: 2, 6, 15, 23, 30

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tú dominas el día: Luna, Sol, Venus y Mercurio retrógrado en tu signo traen un torbellino de claridad emocional, introspección y poder personal. Este es un día ideal para replantearte prioridades y dejar atrás lo que ya no te aporta. Una conversación honesta puede transformar una relación. Te sentirás más conectado contigo mismo que en semanas.

Afirmación: “Me transformo con valentía y autenticidad.”

Números de la suerte: 4, 12, 18, 25, 33

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tu energía está alta gracias a Marte en tu signo, pero la Luna en Escorpio te empuja a bajar la velocidad y observar antes de actuar. Algo interno pide reflexión y quizá descanso. Un sueño, recuerdo o intuición puede darte respuestas que estabas buscando. No fuerces conversaciones; el silencio también habla.

Afirmación: “Mi acción consciente nace de mi calma.”

Números de la suerte: 7, 9, 14, 21, 28

Capricornio (22 de diciembre – 21 de enero)

Capricornio (22 de diciembre – 21 de enero)

Las amistades, redes y conexiones toman relevancia hoy. La Luna en Escorpio te impulsa a acercarte a quienes realmente suman, no a quienes solo están por costumbre. Puedes enterarte de algo importante o recibir un consejo que cambie tu perspectiva. Reflexiona antes de aceptar compromisos nuevos.

Afirmación: “Me rodeo de personas que fortalecen mi camino.”

Números de la suerte: 3, 8, 11, 20, 29

Acuario (22 de enero – 21 de febrero)

Acuario (22 de enero – 21 de febrero)

Con la Luna en Escorpio activando tu área profesional, surge una oportunidad o revelación clave. Puede ser un cambio de rol, una conversación con un superior o una idea que transforma tu camino laboral. Plutón directo en tu signo te sigue empujando a evolucionar. Confía en tu visión, pero revisa los detalles dos veces.

Afirmación: “Avanzo con estrategia y valentía.”

Números de la suerte: 1, 7, 15, 22, 30

Piscis (22 de febrero – 20 de marzo)

Piscis (22 de febrero – 20 de marzo)

Tu intuición está afilada hoy gracias a la Luna en Escorpio y al impacto de Saturno y Neptuno en tu signo. Es un día excelente para estudiar, meditar o tomar una decisión importante con cabeza y corazón alineados. Revisa creencias o proyectos que necesitan estructura. Un mensaje o recuerdo del pasado trae claridad.

Afirmación: “Mi intuición me guía hacia lo correcto.”

Números de la suerte: 3, 9, 14, 25, 32