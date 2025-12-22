Pernil al mojo tradicional: jugoso, aromático y lleno de sabor casero

El pernil al mojo es un plato emblemático de las celebraciones caribeñas. Su marinada profunda combina ajo, naranja agria y especias que penetran lentamente la carne, logrando un sabor intenso y una textura tierna que se deshace con facilidad. La piel queda dorada y crujiente, mientras que el interior permanece húmedo y lleno de carácter. Es el tipo de receta que marca reuniones familiares y mesas festivas.
Ingredientes (8 a 10 porciones)
- 1 pernil de cerdo de 6 a 8 libras
- 12 dientes de ajo
- 1 taza de jugo de naranja agria
- ¼ taza de aceite
- 2 cucharadas de orégano
- 1 cucharada de comino
- 1 cucharada de sal
- 2 cucharaditas de pimienta negra
- 1 cebolla grande en rodajas
- 1 hoja de laurel
Preparación
1. Sazona el pernil
- Haz pequeñas incisiones por toda la carne.
- Licúa el ajo, el jugo de naranja agria, el aceite, el orégano, el comino, la sal y la pimienta.
- Vierte la mezcla sobre el pernil, asegurándote de que entre en los cortes.
- Cubre con las rodajas de cebolla y la hoja de laurel.
- Marina durante toda la noche para un sabor más profundo.
2. Hornea
- Precalienta el horno a 325 °F o 165 °C.
- Coloca el pernil en una bandeja, cúbrelo con papel aluminio y hornea 4 a 5 horas, dependiendo del tamaño.
- Retira el aluminio durante los últimos 45 minutos para permitir que la piel se dore y quede crujiente.
- Deja reposar 15 minutos antes de cortar.
Consejos
- Para una piel aún más crujiente, sube la temperatura a 425 °F los últimos 10 minutos.
- Si no consigues naranja agria, mezcla jugo de naranja con limón y un toque de vinagre.
- El pernil mejora su sabor al día siguiente.