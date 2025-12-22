Pernil al mojo tradicional: jugoso, aromático y lleno de sabor casero

El pernil al mojo es un plato emblemático de las celebraciones caribeñas. Su marinada profunda combina ajo, naranja agria y especias que penetran lentamente la carne, logrando un sabor intenso y una textura tierna que se deshace con facilidad. La piel queda dorada y crujiente, mientras que el interior permanece húmedo y lleno de carácter. Es el tipo de receta que marca reuniones familiares y mesas festivas.

Ingredientes (8 a 10 porciones)

1 pernil de cerdo de 6 a 8 libras

12 dientes de ajo

1 taza de jugo de naranja agria

¼ taza de aceite

2 cucharadas de orégano

1 cucharada de comino

1 cucharada de sal

2 cucharaditas de pimienta negra

1 cebolla grande en rodajas

1 hoja de laurel

Preparación

1. Sazona el pernil

Haz pequeñas incisiones por toda la carne. Licúa el ajo, el jugo de naranja agria, el aceite, el orégano, el comino, la sal y la pimienta. Vierte la mezcla sobre el pernil, asegurándote de que entre en los cortes. Cubre con las rodajas de cebolla y la hoja de laurel. Marina durante toda la noche para un sabor más profundo.

2. Hornea

Precalienta el horno a 325 °F o 165 °C. Coloca el pernil en una bandeja, cúbrelo con papel aluminio y hornea 4 a 5 horas, dependiendo del tamaño. Retira el aluminio durante los últimos 45 minutos para permitir que la piel se dore y quede crujiente. Deja reposar 15 minutos antes de cortar.

Consejos