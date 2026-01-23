El caso de Burt Pugach es una de las historias más perturbadoras y difíciles de comprender del siglo XX en Estados Unidos. Combina obsesión, violencia extrema y un desenlace que dejó a todo un país en estado de incredulidad.

A finales de la década de 1950, Burt Pugach era un abogado casado, con una hija, que inició una relación sentimental con Linda Riss, una joven del Bronx. Cuando Riss descubrió que Pugach tenía una vida familiar oculta, decidió terminar la relación de inmediato. Lo que pudo haber sido una ruptura común se transformó en algo mucho más oscuro.

Pugach no aceptó el rechazo. Comenzó a acosarla de forma constante, esperándola en el pasillo de su edificio, tocando la puerta de su apartamento y enviándole cartas repetidamente. Su comportamiento dejó de ser insistente y pasó a convertirse en una obsesión peligrosa. Mientras tanto, Linda Riss siguió adelante con su vida y comenzó una nueva relación con otro hombre.

Ese fue el punto de quiebre. Dominado por los celos y la rabia, Pugach contrató a tres hombres para atacar a Riss. En 1959, los agresores le arrojaron ácido en el rostro mientras ella dormía. El ataque la dejó ciega de un ojo y con cicatrices permanentes. El crimen conmocionó a la opinión pública y generó una ola de indignación en todo el país.

El nombre de Pugach apareció en todos los medios. El caso de Burt Pugach se convirtió en sinónimo de obsesión criminal. Fue arrestado, juzgado y condenado, pasando catorce años en prisión. Sin embargo, incluso encarcelado, nunca dejó de escribirle a Linda Riss.

Tras su liberación en 1974, ocurrió uno de los momentos más desconcertantes del caso. Pugach apareció en televisión nacional y le propuso matrimonio a Riss en vivo. Contra toda expectativa, ella aceptó. La reacción fue inmediata. Estados Unidos entero quedó atónito ante la decisión de la mujer que había sido víctima de uno de los ataques más brutales de la época.

Poco después, se casaron. Años más tarde, ambos relataron su historia en un libro escrito en conjunto y en un documental que volvió a poner el caso en el centro del debate público. Hasta hoy, el caso de Burt Pugach sigue siendo estudiado como un ejemplo extremo de las complejidades del perdón humano y de los límites de la comprensión moral.