Los Mets planean activar a Juan Soto antes del partido del miércoles contra los Twins, según una fuente cercana al equipo, en lo que marcaría el esperado Juan Soto Mets regreso tras su paso por la lista de lesionados.

Aunque la organización aún no ha confirmado oficialmente la noticia, el retorno del estelar jardinero llega en un momento crítico. Nueva York atraviesa una de sus peores rachas recientes, con 11 derrotas consecutivas y un balance de 3-11 desde la ausencia de Soto.

El dominicano, de 27 años y cuatro veces All-Star, ha estado fuera desde el 6 de abril tras sufrir una distensión en la pantorrilla derecha. Antes de la lesión, Soto era uno de los bateadores más encendidos de las Grandes Ligas, conectando hit en los ocho juegos que disputó y registrando una línea ofensiva de .355/.412/.516.

Su impacto no es menor. En su primera temporada completa con los Mets, Soto disputó 160 partidos, lideró la Liga Nacional con 38 bases robadas y sumó 43 jonrones, además de encabezar las Grandes Ligas con 127 bases por bolas.

Un regreso urgente para los Mets

El Juan Soto Mets regreso podría ser justo lo que necesita un equipo que ha perdido ritmo de forma alarmante. Tras un inicio de temporada equilibrado, la ofensiva se desplomó sin su figura principal, afectando tanto la producción como la confianza del grupo.

La serie contra Minnesota representa una oportunidad inmediata para cambiar la narrativa, y la posible reincorporación de Soto añade un elemento de urgencia y expectativa.

El factor Soto

Más allá de los números, Soto es uno de esos jugadores que altera el juego simplemente con su presencia. Su disciplina en el plato, poder y capacidad para embasarse lo convierten en pieza clave dentro del lineup.

Si vuelve este miércoles, como se espera, no solo será un refuerzo. Será un intento claro de frenar una caída que ya está empezando a preocupar en Nueva York.

Porque sí, perder 11 juegos seguidos no es mala suerte. Es exactamente el tipo de problema que necesita a alguien como Soto para empezar a arreglarlo.