Madonna denunció la desaparición de varias piezas de su vestuario tras su reciente aparición en el festival Coachella y anunció que ofrece una recompensa para recuperarlas, en un caso que ha generado atención entre sus seguidores y la industria musical.

La artista explicó en redes sociales que el Madonna vestuario Coachella incluía prendas de gran valor personal, rescatadas de su archivo histórico. Entre ellas, mencionó una chaqueta, un corsé, un vestido y otros elementos utilizados durante su actuación sorpresa junto a Sabrina Carpenter.

“No es solo ropa, es parte de mi historia”, expresó la cantante, destacando que varias de las piezas datan de 2006 y forman parte de momentos importantes de su carrera.

Un vestuario con historia

Durante su presentación en el escenario, Madonna lució un conjunto completamente morado compuesto por corsé, chaqueta, guantes, medias y botas. Algunas de estas prendas habían sido recuperadas directamente de su vestuario original de hace casi dos décadas.

La desaparición no se limita a un solo artículo. Según la cantante, otros objetos de archivo del mismo periodo también fueron extraviados, lo que incrementa el valor simbólico de lo perdido.

Llamado público y recompensa

Ante la situación, Madonna hizo un llamado directo al público y a cualquier persona que tenga información sobre el paradero del vestuario. La artista aseguró que está dispuesta a ofrecer una recompensa por su devolución.

El incidente ocurre tras una de las apariciones más comentadas del festival, donde interpretó junto a Carpenter temas como “Vogue” y “Like a Prayer”, además de adelantar material de su próximo proyecto musical.

Nuevo álbum en camino

La presentación también coincidió con el anuncio de su nuevo disco, “Confessions On a Dance Floor. Part II”, que será lanzado el 3 de julio. El álbum marca su regreso a Warner y, según adelantó la propia artista, será una vuelta a sus raíces más bailables.

Mientras tanto, el misterio sobre el Madonna vestuario Coachella sigue abierto, recordando que en el mundo del entretenimiento, incluso los objetos pueden convertirse en piezas de historia.