ByteDance, la empresa china propietaria de TikTok, anunció este jueves la venta de la mayoría de sus operaciones en Estados Unidos a un consorcio de inversores no chinos, una medida clave para evitar la prohibición de la aplicación, poner fin a una disputa legal que se arrastra desde 2019 y garantizar la continuidad de la plataforma en el país.

El nuevo grupo inversor está integrado por Oracle, MGX, Silver Lake y una entidad vinculada al empresario Michael Dell. En conjunto, controlará más del 80 por ciento de la nueva compañía, denominada TikTok USDS, que tendrá su sede en Estados Unidos y contará con una junta directiva mayoritariamente compuesta por ciudadanos estadounidenses.

ByteDance conservará cerca del 19,9 por ciento de participación, mientras que el director ejecutivo global de TikTok, Shou Zi Chew, mantendrá su cargo y formará parte del consejo de administración. El nuevo consejero delegado de TikTok USDS será Adam Presser, exejecutivo de WarnerMedia, y el puesto de responsable de seguridad recaerá en Will Farrell.

Seguridad nacional y control de datos

TikTok aseguró que la nueva empresa operará bajo estrictas salvaguardas diseñadas para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. Estas incluyen medidas específicas sobre protección de datos, seguridad de algoritmos, moderación de contenidos y control del software.

Oracle, uno de los socios principales del acuerdo, asumirá el alojamiento en la nube de los datos de los usuarios estadounidenses, así como del algoritmo de recomendaciones. Según la compañía, dicho algoritmo será entrenado, probado y actualizado dentro del territorio estadounidense.

Pese a la separación societaria, TikTok USDS seguirá siendo interoperable con el resto de la red global, lo que permitirá que creadores y empresas de Estados Unidos continúen operando y alcanzando audiencias internacionales.

Trump se atribuye el mérito y China guarda silencio

El presidente estadounidense Donald Trump celebró públicamente el acuerdo y se atribuyó un papel clave en su cierre. En un mensaje publicado en su red Truth Social, aseguró haber “ayudado a salvar TikTok” y afirmó que ahora la plataforma estará en manos de “grandes patriotas e inversores estadounidenses”.

Trump también agradeció al presidente chino Xi Jinping por haber aprobado el acuerdo y sostuvo que las amenazas de veto durante su primer mandato respondían a preocupaciones legítimas sobre seguridad nacional y propaganda.

Desde Pekín, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, evitó comentar directamente la venta, aunque reiteró que la postura de China sobre TikTok “ha sido coherente y clara”. En meses recientes, el Gobierno chino había insistido en que cualquier acuerdo debía cumplir con sus leyes y pedía a Washington garantizar un entorno justo y no discriminatorio para las empresas chinas.

TikTok cierra un capítulo de incertidumbre

Shou Zi Chew publicó un breve video en la plataforma para agradecer el apoyo de los más de mil millones de usuarios de TikTok en todo el mundo, con una mención especial a los cerca de 200 millones de usuarios estadounidenses.

“Estamos deseando seguir viendo su creatividad y alegría en todas partes”, afirmó.

La venta pone fin a uno de los conflictos tecnológicos y políticos más prolongados entre Estados Unidos y China. Desde 2019, TikTok fue objeto de vetos parciales por parte de universidades, el Ejército y diversas agencias federales, además de un apagón temporal de 14 horas que encendió las alarmas entre creadores, empresas y usuarios.

Durante años, la plataforma se convirtió en símbolo del pulso digital entre Washington y Pekín. Con este acuerdo, TikTok busca dejar atrás esa etapa de incertidumbre y asegurar su permanencia en uno de sus mercados más importantes.