El Secreto de la Mansión es una novela semanal de amor y misterio ambientada en la Inglaterra victoriana, publicada por entregas en el periódico El Especialito y disponible en línea para quienes deseen ponerse al día.

Por: Isis Sanchez / El Especialito

En la Inglaterra victoriana, 1887. Eleanor Whitford, una joven de origen humilde pero con espíritu decidido, acepta un puesto como ama de llaves en la mansión Ravenscroft Hall, una propiedad majestuosa perdida entre los páramos grises del norte de Yorkshire. Su verdadero motivo, sin embargo, no es el trabajo: su hermana mayor, Elisa, murió misteriosamente en esa misma casa un año atrás, y Eleanor está convencida de que no fue un accidente. En Ravenscroft Hall habita una familia dividida por la codicia y los secretos. El patriarca, Lord William Ashcroft, ha fallecido recientemente, dejando una herencia rodeada de misterio: ni sus hijos legítimos ni su viuda heredarán la fortuna. El único que parece tener algún control sobre la casa es el mayordomo, Mr. Alistair Harrow, un hombre de porte noble, rostro impenetrable y que se desplaza en silla de ruedas tras un supuesto accidente ocurrido años atrás. Desde su llegada, Eleanor percibe que algo no encaja. Los criados callan al mencionar a Elisa. El jardinero, Mr. Larkin., la observa con recelo y parece esconder algo en los invernaderos abandonados. Y las hijas e hijos de Lord Ashcroft apenas disimulan su desprecio por los sirvientes, mientras conspiran para descubrir quién heredó realmente la fortuna del padre. A medida que Eleanor indaga en el pasado de su hermana, descubre un testamento oculto, cartas selladas y una red de engaños que une a todos bajo una misma mentira. Pronto comprenderá que el verdadero heredero de Ravenscroft Hall no está entre los hijos legítimos, sino más cerca de ella de lo que jamás imaginó… Mr. Harrow, el misterioso mayordomo “inválido”, Discreto, puntual, imperturbable. Nadie lo ha visto caminar. Nadie lo ha visto salir. Nadie lo ha escuchado levantar la voz. Pero todos coinciden en algo: hay algo en él que no cuadra. ¿Por qué está condenado a vivir

