La brucelosis es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente al ganado, pero que también puede transmitirse a los humanos. Aunque no suele ocupar titulares, la brucelosis continúa siendo un problema de salud pública en varias regiones del mundo, especialmente en zonas rurales donde el contacto con animales es frecuente.

Esta infección es causada por bacterias del género Brucella. Se transmite al consumir productos lácteos no pasteurizados, como leche o queso fresco elaborados con leche cruda. También puede adquirirse por contacto directo con animales infectados, sobre todo a través de heridas en la piel o la inhalación de partículas contaminadas en establos y mataderos.

Los síntomas de la brucelosis pueden ser inespecíficos y confundirse con otras enfermedades. Fiebre persistente, sudoración nocturna intensa, fatiga, dolor muscular y articular son señales comunes. En algunos casos, la fiebre aparece y desaparece en ciclos, lo que le ha valido el nombre de fiebre ondulante.

Si no se trata a tiempo, la brucelosis puede volverse crónica. La bacteria puede afectar articulaciones, corazón, hígado o sistema nervioso. Aunque rara vez es mortal, las complicaciones pueden ser graves y prolongadas.

El diagnóstico se realiza mediante análisis de sangre que detectan anticuerpos contra la bacteria o identifican directamente el microorganismo. El tratamiento suele requerir una combinación de antibióticos durante varias semanas. Completar el esquema indicado es fundamental para evitar recaídas.

La prevención depende en gran medida de medidas sanitarias. La pasteurización de la leche ha reducido significativamente los casos en muchos países. También es clave el control veterinario del ganado y la vacunación animal en regiones endémicas.

Trabajadores agrícolas, veterinarios y personal de mataderos presentan mayor riesgo. Sin embargo, cualquier persona que consuma productos lácteos sin procesar puede exponerse.

La brucelosis recuerda que algunas infecciones no desaparecen, solo cambian de contexto. En un mundo donde el comercio y la movilidad son constantes, vigilar las enfermedades zoonóticas sigue siendo una prioridad silenciosa pero necesaria para proteger la salud colectiva.