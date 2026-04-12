La astronomía acaba de dar un paso que suena casi a ciencia forense cósmica. Por primera vez, científicos lograron reconstruir la historia de una galaxia lejana utilizando arqueología espacial, una técnica que analiza las huellas químicas dejadas a lo largo de miles de millones de años.

El estudio se centró en NGC 1365, una galaxia espiral ubicada fuera de la Vía Láctea que puede observarse de frente desde la Tierra. Gracias a esta ventaja, los investigadores pudieron examinar con gran detalle sus estructuras internas y descifrar su evolución.

La arqueología espacial permitió analizar cómo los elementos químicos, especialmente el oxígeno, se distribuyen dentro de la galaxia. Estas variaciones funcionan como pistas que revelan cuándo y dónde se formaron las estrellas, y cómo ha cambiado el sistema con el tiempo.

Leer el pasado en la luz de las estrellas

El método se basa en algo tan simple como poderoso. Las estrellas jóvenes emiten luz intensa que interactúa con el gas que las rodea. Cada elemento químico responde a esa energía de manera distinta, generando patrones de luz específicos que los astrónomos pueden identificar.

Al estudiar estas señales, los científicos descubren que las regiones centrales de las galaxias suelen ser más ricas en elementos pesados, mientras que las zonas externas contienen menos. Este patrón no es casual, sino el resultado de procesos como explosiones de supernovas y movimientos de gas a lo largo del tiempo.

En el caso de NGC 1365, la arqueología espacial permitió medir estos cambios con una precisión sin precedentes. Luego, los datos fueron comparados con simulaciones de unas 20.000 galaxias generadas por computadora.

Cómo crece una galaxia

Entre todas esas simulaciones, los investigadores encontraron una que coincidía casi perfectamente con las características observadas. A partir de esa coincidencia, pudieron reconstruir la historia de la galaxia.

Los resultados indican que el núcleo de NGC 1365 se formó en una etapa temprana del universo y acumuló grandes cantidades de oxígeno. Con el paso de miles de millones de años, la galaxia creció al absorber material de galaxias enanas cercanas.

Sus brazos espirales, por otro lado, parecen haberse formado más tarde, lo que sugiere que la estructura actual es el resultado de un proceso largo y gradual, no de un solo evento.

Una nueva forma de entender el universo

El uso de arqueología espacial marca un cambio importante en la forma de estudiar galaxias. Hasta ahora, este tipo de análisis detallado solo se había aplicado a la Vía Láctea.

Ahora, los científicos pueden investigar sistemas lejanos con un nivel de detalle comparable. Esto no solo permite entender cómo evolucionan otras galaxias, sino también poner en contexto la historia de la nuestra.

Al final, estudiar galaxias como NGC 1365 no es solo mirar hacia afuera. Es una forma indirecta de entender de dónde venimos, cómo se formó nuestro entorno y por qué el universo es tal como lo conocemos hoy.