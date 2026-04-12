Hay desayunos que cumplen y otros que se quedan en la memoria. Los panqueques de ricotta pertenecen al segundo grupo. No son pesados ni planos como los tradicionales. Tienen una textura más ligera, casi aireada, con un interior suave que cambia completamente la experiencia.

El limón no está ahí para decorar. Aporta frescura, corta la dulzura y resalta el sabor de los arándanos cuando se rompen en la sartén. Es un equilibrio pensado, no un capricho. El resultado es un plato que funciona tanto en una mañana tranquila como en una mesa compartida.

Ingredientes:

1 taza de ricotta

3/4 taza de harina de trigo

2 huevos

1/2 taza de leche

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de polvo de hornear

Ralladura de 1 limón

1 cucharada de jugo de limón

1/2 cucharadita de extracto de vainilla

1 pizca de sal

3/4 taza de arándanos frescos

Mantequilla para cocinar

Preparación:

En un bol grande, mezcla la ricotta, los huevos, la leche, el jugo de limón y la vainilla hasta obtener una mezcla homogénea.

En otro recipiente, combina la harina, el azúcar, el polvo de hornear y la sal. Incorpora los ingredientes secos a la mezcla húmeda con movimientos suaves. No trabajes demasiado la masa. Debe quedar ligeramente espesa.

Añade la ralladura de limón y mezcla apenas lo necesario. Incorpora los arándanos con cuidado para no romperlos.

Calienta una sartén antiadherente a fuego medio y añade un poco de mantequilla. Vierte porciones de la mezcla y cocina hasta que se formen burbujas en la superficie y los bordes se vean firmes. Voltea y cocina el otro lado hasta que estén dorados.

Trabaja por tandas, manteniendo los panqueques ya listos en un horno bajo si es necesario.

Consejos útiles:

No aplastes la ricotta completamente. Algunos pequeños grumos ayudan a la textura final.

Si usas arándanos congelados, agrégalos directamente sin descongelar para evitar que tiñan toda la masa.

El fuego medio es clave. Muy alto los quema por fuera y los deja crudos por dentro.

Puedes servirlos con miel, jarabe de maple o simplemente un poco de azúcar en polvo. No necesitan mucho más.

Cuando salen de la sartén, estos panqueques tienen un aroma limpio, casi brillante por el limón. No son excesivos ni empalagosos. Son el tipo de desayuno que no busca impresionar, pero termina haciéndolo igual, bocado tras bocado.