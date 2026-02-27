Menu
Home/Noticias/FEMA asigna 1.183 millones de dólares para reconstrucción en Puerto Rico

© Ruletkka | Dreamstime.com

Los fondos FEMA Puerto Rico suman 1.183 millones de dólares para impulsar 176 proyectos de reconstrucción en la isla. La gobernadora Jenniffer González confirmó la autorización otorgada por el Gobierno federal de Estados Unidos.

La asignación asciende exactamente a 1.183.611.623,16 dólares. Además, los recursos estarán destinados a modernizar infraestructura crítica y reforzar servicios esenciales.

Según explicó la mandataria, los proyectos incluyen mejoras en la red eléctrica, sistemas de agua y alcantarillado, escuelas y viviendas públicas. De este modo, la inversión busca acelerar la recuperación tras años de desastres naturales.

Distribución de los fondos FEMA Puerto Rico

Las partidas beneficiarán a 40 de los 78 municipios. Entre ellos figuran San Juan, Ponce, Mayagüez, Arecibo y Caguas. Asimismo, se contemplan obras en localidades como Rincón, Isabela y San Sebastián.

Por otra parte, varias agencias públicas recibirán apoyo. La Policía, el Departamento de Salud y la Universidad de Puerto Rico están incluidos. También habrá fondos para organizaciones privadas y centros de salud.

De los 176 proyectos aprobados, 119 corresponden a daños causados por el huracán María en 2017. Además, 38 están vinculados al huracán Fiona de 2022. Otros responden a tormentas recientes y a los terremotos de 2020.

Mitigación y prevención

Dentro del total asignado, 316 millones se destinan a mitigación de riesgos. Estos recursos financiarán 23 iniciativas bajo el programa FAASt.

Entre ellos, destacan proyectos para la Autoridad de Energía Eléctrica y el Departamento de Educación. Mientras tanto, se busca reducir vulnerabilidades ante futuros eventos climáticos.

Finalmente, los fondos FEMA Puerto Rico representan un paso clave en el proceso de reconstrucción. Las autoridades sostienen que la prioridad es garantizar que los recursos lleguen con rapidez a las comunidades afectadas.

