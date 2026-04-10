María Corina Machado volvió a subir el tono. Esta vez, impulsada por las protestas en Caracas, dejó claro que la situación en Venezuela ya no admite pausas ni discursos diplomáticos.

La líder opositora aseguró que la transición a la democracia es “urgente e impostergable”, en un contexto donde miles de trabajadores salieron a las calles para exigir mejoras salariales tras años de estancamiento.

Una crisis que ya no se puede maquillar

El salario mínimo en Venezuela permanece congelado desde 2022 en niveles que, en la práctica, no alcanzan ni para lo básico. La propia Machado lo resumió sin rodeos, describiendo un país donde el hambre afecta tanto a niños como a adultos mayores.

No es una crítica nueva, pero sí cada vez más difícil de ignorar. La crisis económica y social sigue siendo uno de los principales motores de las protestas en el país.

Protestas bajo presión

Las manifestaciones en Caracas no fueron precisamente tranquilas. Un fuerte despliegue policial bloqueó el avance de los trabajadores hacia el palacio de Miraflores, utilizando gas pimienta para dispersar a los manifestantes.

Además, organizaciones denunciaron detenciones durante la jornada y agresiones contra periodistas que cubrían la protesta. Un clásico en contextos donde protestar se vuelve casi un deporte de riesgo.

Mientras tanto, movilizaciones oficialistas sí lograron avanzar sin obstáculos. Porque, claro, no todos los caminos están igual de abiertos.

Un mensaje directo al poder

Machado no se limitó a describir la crisis económica. También habló de algo menos tangible, pero igual de potente: la falta de dignidad, justicia y libertad.

Y dejó claro que, según su visión, ni la censura ni la represión pueden ocultar esa realidad.

Su discurso encaja con una postura que lleva años defendiendo, centrada en un cambio político profundo como única salida al deterioro del país.

Un escenario político todavía tenso

El contexto no ayuda. Aunque el gobierno anunció un posible aumento salarial, no detalló cifras, lo que deja más dudas que certezas.

Además, el país sigue lidiando con denuncias de presos políticos, procesos de amnistía cuestionados y una fuerte polarización.

Más presión en un momento clave

Las protestas no parecen ser un episodio aislado. Sindicatos ya planean nuevas acciones y buscan incluso apoyo internacional para visibilizar la crisis.

Mientras tanto, Machado sigue posicionándose como una de las voces más firmes dentro de la oposición, insistiendo en que el cambio no puede seguir esperando.

Y viendo el nivel de tensión, tiene sentido. Porque cuando la gente sale a la calle por salario, normalmente ya no está pidiendo paciencia. Está pidiendo soluciones.