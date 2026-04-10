El Vaticano decidió salir a apagar el incendio antes de que se convirtiera en algo más serio. Tras varios días de rumores sobre un supuesto choque con Estados Unidos, la Santa Sede negó cualquier tensión relacionada con una reunión ocurrida en el Pentágono.

El encuentro, celebrado en enero, involucró al entonces nuncio en Washington, el cardenal Christophe Pierre, y a un alto funcionario del Departamento de Defensa estadounidense. Y claro, bastó eso para que algunos medios empezaran a construir toda una novela diplomática.

Una reunión que se volvió polémica

Según esas versiones, durante la reunión habrían surgido diferencias entre la Administración de Donald Trump y el Vaticano, especialmente por posturas del papa León XIV sobre temas globales.

Incluso se llegó a hablar de referencias históricas bastante cargadas, como el llamado papado de Aviñón. Porque nada dice “conversación tranquila” como sacar conflictos del siglo XIV.

Pero el Vaticano lo dejó claro. Todo eso, básicamente, no es cierto.

Respuesta directa del Vaticano

El portavoz Matteo Bruni fue bastante tajante. Explicó que el encuentro forma parte de la actividad normal de un representante diplomático y que solo sirvió para intercambiar opiniones sobre temas de interés común.

También rechazó la narrativa mediática, señalando que no refleja la realidad de lo ocurrido.

Por su parte, desde el lado estadounidense, la respuesta fue igual de calmada. El embajador en el Vaticano aseguró que este tipo de reuniones son habituales y que la relación entre ambas partes sigue siendo sólida.

Una relación que sigue en equilibrio

A pesar del desmentido, el contexto no es precisamente simple. El papa León XIV ha sido crítico, aunque con tono moderado, de varias dinámicas globales, incluyendo conflictos recientes y el debilitamiento del multilateralismo.

En algunos casos, incluso ha lanzado mensajes que parecen dirigidos indirectamente a decisiones políticas de Washington, especialmente en temas de guerra.

Eso no significa ruptura, pero sí deja claro que no todo es armonía perfecta.

Diplomacia, pero con matices

El Vaticano se mueve con cuidado. Mantiene relaciones diplomáticas activas, pero no evita posicionarse en temas sensibles.

Al mismo tiempo, gestos como no visitar Estados Unidos en fechas simbólicas o priorizar viajes a otras regiones también envían señales, aunque nadie las diga en voz alta.

Mucho ruido, poca crisis

Al final, lo que parecía un conflicto serio terminó siendo más ruido que otra cosa. Una reunión rutinaria, interpretaciones exageradas y una respuesta oficial para cerrar el tema.

La relación entre el Vaticano y Estados Unidos sigue intacta. Pero como en cualquier relación de poder, siempre hay matices, tensiones pequeñas y mensajes entre líneas.

Nada dramático. Solo diplomacia haciendo lo suyo, que es complicar lo simple sin admitirlo.