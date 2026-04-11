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La NASA celebra el éxito de Artemis II y advierte que los mayores desafíos aún están por venir

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Fotografía cedida por la NASA que muestra la nave espacial Orion mientras los equipos de recuperación trabajan para asegurar el traslado los integrantes de la tripulación de la misión Artemis II este viernes, en el océano Pacífico, frente a la costa de California (EE.UU.). Artemis II culminó con éxito su misión de llevar nuevamente al ser humano a la órbita lunar por primera vez desde 1972, con la salida de la cápsula Orión de sus cuatro astronautas, en aparente buen estado y en medio de los aplausos desde el centro de control en Houston, tras diez días históricos y sin mayores percances. EFE/ Joel Kowsky/ NASA

El éxito de la misión Artemis II marca un momento clave en el regreso de Estados Unidos a la exploración lunar tripulada. Tras completar un viaje de diez días que llevó a cuatro astronautas a orbitar la Luna por primera vez en más de medio siglo, la NASA dejó claro que, aunque el avance es significativo, lo más difícil aún está por venir.

Durante una rueda de prensa en el Centro Espacial Johnson, en Houston, responsables de la agencia destacaron el papel fundamental de los equipos técnicos que hicieron posible la misión. Ingenieros, controladores de vuelo y personal de recuperación fueron reconocidos como piezas esenciales detrás del logro.

“Esta noche pertenece al equipo que construyó la máquina en la que viajaron”, afirmó Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA, al subrayar que el progreso hacia la superficie lunar sigue en marcha.

Un regreso histórico a la órbita lunar

Artemis II despegó el pasado 1 de abril desde Florida y completó una misión sin precedentes en la era moderna, al llevar nuevamente humanos a las inmediaciones de la Luna, algo que no ocurría desde 1972 con el programa Apolo.

Aunque la tripulación no descendió a la superficie, el vuelo sirvió como una prueba crítica de los sistemas que permitirán futuras misiones tripuladas con alunizaje.

La responsable del programa Artemis, Lori Glaze, destacó que este logro representa el inicio de una nueva etapa para la exploración espacial. “Enviamos a cuatro personas a la Luna y las trajimos de regreso a la Tierra por primera vez en más de 50 años”, afirmó.

Resultados técnicos y aprendizajes clave

La misión recorrió más de 1,13 millones de kilómetros y alcanzó velocidades cercanas a los 39.700 kilómetros por hora. Uno de los puntos más destacados fue la precisión del amerizaje, que se produjo a menos de 1,6 kilómetros del punto previsto en el océano Pacífico.

Además, se recopilaron datos fundamentales sobre el escudo térmico de la cápsula Orión, un componente clave para proteger a los astronautas durante el reingreso a la atmósfera terrestre.

Los equipos técnicos también detectaron una fuga en el sistema de control de presión, que será analizada en detalle, aunque no comprometió la seguridad de la misión. El apagón de comunicaciones durante la reentrada, provocado por el plasma alrededor de la nave, se desarrolló dentro de los parámetros esperados.

Una misión que abre el camino

Para la NASA, Artemis II no es un punto final, sino el inicio de una serie de misiones que buscan establecer una presencia sostenida en la Luna y, eventualmente, preparar el camino hacia Marte.

El director de vuelo, Rick Henfling, calificó la jornada como “espectacular” y confirmó que los astronautas regresaron en buen estado, listos para continuar con las evaluaciones en Houston.

Desde la agencia insisten en que el siguiente paso implicará retos aún mayores, especialmente en lo que respecta a los futuros alunizajes y la construcción de infraestructura en el satélite.

El mensaje es claro: el regreso a la Luna ya comenzó, pero lo verdaderamente complejo apenas está empezando.

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