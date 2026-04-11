El Real Madrid no levanta cabeza. En un partido que debía servir como impulso anímico antes del decisivo duelo europeo ante el Bayern, el equipo volvió a tropezar, esta vez con un empate ante el Girona que deja más preguntas que respuestas.

Álvaro Arbeloa había intentado encender el ambiente en la previa, asegurando que la remontada en Múnich comenzaba en el Santiago Bernabéu. El problema es que, cuando el balón empezó a rodar, ese mensaje se quedó en palabras.

Un once que parecía otra cosa

El técnico apostó por siete cambios en la alineación, una decisión que dejó claro que la prioridad no estaba del todo en este partido.

Más que un equipo competitivo, lo que se vio fue una especie de experimento. Jugadores con pocos minutos, pruebas tácticas y una sensación general de que la mente ya estaba puesta en Alemania.

Mientras tanto, el Girona, mucho más tranquilo en la tabla, jugó sin presión y con orden. Justo el tipo de rival que incomoda a un equipo sin rumbo claro.

Falta de chispa y de ideas

Ni Kylian Mbappé ni Vinicius Júnior lograron marcar diferencias. Ambos siguen atrapados en una dinámica de desacierto que ya empieza a ser preocupante.

El equipo, en general, volvió a mostrar los mismos problemas de toda la temporada, falta de claridad ofensiva, poca contundencia y una desconexión evidente entre lo que se intenta y lo que realmente ocurre en el campo.

La grada, que ya viene curada de espantos, reaccionó con una mezcla de resignación y frustración.

Un gol que no cambió nada

Federico Valverde abrió el marcador, como suele hacerlo cuando el equipo más lo necesita. Pero ni eso fue suficiente para sostener el resultado.

Diez minutos después, el Girona empató y dejó al descubierto, otra vez, las fragilidades del Madrid.

Tres partidos sin ganar. Y lo peor no es la racha, es la sensación de que no hay reacción.

LaLiga, prácticamente abandonada

Más que una pelea perdida, la Liga parece un torneo al que el equipo ya no quiere prestarle atención.

La actitud lo refleja. No hay urgencia, no hay intensidad, y eso termina pasando factura.

Los pitos de la afición apuntaron a nombres concretos, especialmente Camavinga y Vinicius, reflejando un desgaste que ya es evidente.

Todo apunta a Múnich, pero sin garantías

El foco ahora está en el Bayern. Ahí sí, sin margen de error.

Pero el problema es que no hay señales claras de que el equipo esté listo para una remontada.

Más bien lo contrario. Cada partido reciente refuerza la idea de que el Madrid llega tocado, sin confianza y con más dudas que certezas.

Un final de temporada en el aire

El equipo se asoma a un cierre de temporada peligroso. Sin LaLiga y con la Champions en juego, todo depende de un giro radical que, por ahora, no aparece.

La remontada que se prometía suena bien. El problema es que, viendo el presente, empieza a parecer más un acto de fe que un plan real.

Y confiar en milagros está bien… hasta que se vuelve la única estrategia.