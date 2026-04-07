Luka Doncic se encuentra en España en busca de una recuperación que le permita regresar a tiempo para los play-offs de la NBA. El base de Los Ángeles Lakers viajó tras sufrir una lesión en el isquiotibial izquierdo durante un partido reciente de temporada regular.

Según información difundida por ESPN, el jugador esloveno se someterá a un procedimiento específico que incluye una inyección en la zona afectada. El objetivo es acelerar el proceso de recuperación y aumentar sus opciones de volver a competir en la fase decisiva de la temporada.

Una lesión que complica su regreso

Doncic sufrió una distensión de grado 2 en el isquiotibial izquierdo el pasado 2 de abril, durante un encuentro frente a Oklahoma City Thunder. Este tipo de lesión suele requerir entre cuatro y seis semanas de recuperación, lo que pone en duda su disponibilidad inmediata.

Además, el calendario juega en su contra. Los play-offs comienzan el 18 de abril, una fecha que podría llegar demasiado pronto dependiendo de su evolución. Por eso, el tratamiento en España aparece como una alternativa para reducir los tiempos habituales.

Impacto en su temporada individual

La lesión no solo afecta al rendimiento del equipo. También ha tenido consecuencias directas en la temporada individual del jugador. Al quedarse en 64 partidos disputados, Doncic ya no cumple con el mínimo exigido para optar a los premios de la NBA.

Esto ocurre en un momento en el que su candidatura al premio MVP ganaba fuerza. Antes de la lesión, el base atravesaba uno de los mejores tramos de su carrera. Encadenó trece partidos consecutivos con al menos 30 puntos, con un promedio cercano a los 40 por encuentro.

Además, firmó actuaciones destacadas, como los 60 puntos anotados ante Miami el 19 de marzo. Ese rendimiento lo mantiene como líder anotador de la liga, con un promedio de 33,5 puntos por partido.

La esperanza de un regreso a tiempo

Mientras continúa su recuperación, el entorno del jugador mantiene la esperanza de verlo de vuelta en los play-offs. Sin embargo, todo dependerá de cómo responda al tratamiento y de su evolución en las próximas semanas.

Por otra parte, el equipo también deberá gestionar su posible regreso con cautela. Una reincorporación apresurada podría agravar la lesión y comprometer su rendimiento a largo plazo.

Finalmente, la prioridad será garantizar que Doncic vuelva en condiciones óptimas. Su presencia en la postemporada puede ser determinante, pero solo si está completamente recuperado.